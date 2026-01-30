«مسجد برقرار» قلب تپنده محله و پایگاه تربیت نسل آینده است

حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نگاه رهبر معظم انقلاب به جایگاه مسجد گفت: مسجد برقرار فقط مسجدی با درِ باز نیست؛ مسجدی است که زنده بوده، با مردم زندگی میکند و در متن مسائل محله حضور دارد.
وی با بیان اینکه در منظومه فکری رهبر انقلاب، مسجد نقشی فراتر از اقامه نماز دارد، افزود: مسجد باید به پایگاه تربیت، همدلی اجتماعی و کنشگری مؤمنانه تبدیل شود؛ جایی که مردم آن را پناه خود بدانند و مسائلشان را در آن پیگیری کنند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به تفاوت «مسجد باز» و «مسجد برقرار» تصریح کرد: مسجد برقرار، علاوه بر نماز جماعت باکیفیت، محل حضور نوجوانان و جوانان، گفتوگو، تربیت و حل مسائل اجتماعی است و مسجدی که از نسل نو خالی باشد، آیندهای نخواهد داشت.
حجتالاسلام قاسمی، امام جماعت را محور اصلی حیات مسجد دانست و اظهار کرد: حال مسجد، به حال امام جماعت گره خورده است. امام مسجد فقط پیشنماز نیست، بلکه امام دلهاست و نقش هدایت، پیونددهی و جهتدهی فرهنگی مسجد را بر عهده دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسجد برقرار میتواند قلب تپنده محله و سنگر تمدنسازی اسلامی باشد و سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با توانمندسازی امامان جماعت و فعالسازی ظرفیتهای مردمی، این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
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