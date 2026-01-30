به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برنامه کاری هفته آینده خود را اعلام کرد که شامل استماع گزارش، نشست مشترک و بررسی طرح‌های جدید است.

بر اساس این برنامه، یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ استماع گزارش رئیس سازمان امداد و انتقال خون در مورد عملکرد و برنامه‌های آتی این سازمان در دستور کار قرار دارد همچنین پیشنهاد مدیر عامل تیپیکو درباره راهکارهای برون‌رفت از مشکلات تامین مواد اولیه داروهای نارکوتیک با حضور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو بررسی خواهد شد.

دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ نشست مشترک اعضای کمیسیون با رییس و مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شود و سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ نیز بررسی طرح تاسیس سازمان نظام بهورزان در کمیته طرح‌ها و لوایح کمیسیون انجام خواهد شد.