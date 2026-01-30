سعید قاسمی تولیدکننده صنعت نوشتافزار، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر، تولید ما با مشکلات جدی مواجه شده است. بزرگترین چالش کنونی، نامشخص بودن تکلیف و نبود برنامهریزی روشن برای آینده است که تصمیمگیریها را با دشواری روبهرو کرده است. این بیثباتی باعث شده نتوانیم قیمتگذاری مناسبی انجام دهیم و همزمان، پاسخگوی هزینههای جاری باشیم.
وی ادامه داد: در عمل تولید متوقف شده و حجم محصولات در حال کاهش است. تمرکز فعلی تنها بر حفظ موجودی محصولات پر مصرف مانند کتابها محدود شده، اما اگر روند به همین شکل ادامه یابد، با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید ممکن است با کمبود جدی مواجه شویم. در حال حاضر اگرچه فروش ادامه دارد، ولی توقف تولید و کاهش تدریجی محصولات، آینده را نگرانکننده میسازد.
این تولیدکننده گفت: عمدهترین مطالبه ما این است که در شرایط کنونی امکان قیمتگذاری مناسب وجود ندارد. به همین دلیل، مجبور شدهایم از حاشیه سود مورد نظر خود کم کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مخاطبان و مشتریانمان باشیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر، صادرات نمیتواند راهگشای ما باشد، مگر اینکه ابتدا بتوانیم تولیدات جایگزین و پایدار داشته باشیم. تا زمانی که تولید به وضعیت مطلوب نرسد، صادرات عملاً ممکن نخواهد بود. فروش فعلی در صورت افزایش قیمتها حتی تا ۱۰۰ درصد میتواند مشکلات دیگری ایجاد کند.
قاسمی گفت: متأسفانه آینده صنعت نوشتافزار، با توجه به مدیریت ناکارآمدی که شاهد آن هستیم، چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد. با وجود خوشبینی معمول، واقعیتهای موجود آزاردهنده است. در حال حاضر طرحهای جدیدی در مرحله طراحی و تولید داریم، اما هنوز به مرحله چاپ و عرضه نرسیدهاند. شرط ورود آنها به بازار، حل مسئله قیمتگذاری است که پیش از این نیز به آن اشاره کردم.
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین کمکی که میتوان به صنعت کرد، ایجاد ثبات در قیمتها است. ثبات قیمت، حتی برای ۱۰ روز یا دورههای طولانیتر، به تولیدکننده و مصرفکننده آرامش میدهد. تولیدکننده میتواند برنامهریزی کند، منظمتر تولید کند و مصرفکننده نیز بدون دغدغه و تشویش، خرید خود را انجام دهد.
این تولیدکننده گفت: در سال گذشته با افزایش قیمت کاغذ، خانوادهها با دقت و وسواس بیشتری خرید میکردند. ما به عنوان تولیدکننده، پیشبینیهایی برای تیراژ و فروش داشتیم که محقق نشد. امسال مجبور هستیم سیاست انقباضی در پیش بگیریم و تولید را براساس نیاز واقعی بازار تنظیم کنیم. به نظرم خریدها باز هم کمتر خواهد شد.
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