به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق با «یان کوبیچ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به این کشور، در بغداد دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار مشترک در خصوص آخرین تحولات سیاسی عراق بحث و تبادل نظر کردند.

عبدالمهدی در جریان این دیدار خطاب به کوبیچ گفت: وضعیت عراق تغییر کرده و بهتر از گذشته شده است.

وی در همین راستا ادامه داد: آزادسازی تمامی اراضی عراق از لوث تروریست ها و همچنین تحکیم دموکراسی در کشور، وضعیت را بهبود بخشیده است.

عبدالمهدی در این دیدار همچنین به مناسبت پایان مأموریت کوبیچ در عراق، هدیه ای را به رسم یادبود به وی اهداء کرد.