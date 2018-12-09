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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

ساندی تایمز خبر داد؛

ناپدید شدن شاهزاده سعودی بعد از کتک خوردن از محافظان «بن سلمان»

ناپدید شدن شاهزاده سعودی بعد از کتک خوردن از محافظان «بن سلمان»

روزنامه «ساندی تایمز» از ناپدید شدن یک شاهزاده سعودی بعد از کتک خوردن از محافظان ولی عهد این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه «ساندی تایمز» در گزارشی تحت عنوان «اعضای خاندان حاکم در عربستان از دست ولیعهد در رعب و وحشت به سر می برند» نوشت: «سلمان بن عبدالعزیز بن سلمان آل سعود» یکی از شاهزادگان سعودی به همراه تعدادی از خویشاوندانش در ماه ژانویه به کاخ پادشاهی در ریاض فراخوانده شد.

پدر این شاهزاده می گوید که درگیری فیزیکی میان وی و نگهبانان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به وقوع پیوست و محافظان ولیعهد او را کتک زده و بعد بازداشت کردند. از آن زمان تاکنون خبری از او منتشر نشده است.

روزنامه ساندی تایمز گزارش داد: برخی گزارش های رسمی حاکی از آن است که شاهزاده مذکور جزو ۱۱ شاهزاده دیگری بود که در جریان به ظاهر مسائل مالی بازداشت شدند اما منابع غربی در خصوص علت اصلی این بازداشتها شک و تردید دارند.

کد مطلب 4480136

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    نظرات

    • ولی الله خیروری IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
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      پاسخ
      سلام احتمال هر عادت زشت از افراد می‌رود مسائل خانواده در آن بماند.

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