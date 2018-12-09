تصویربرداری «عروس تاریکی» به ۷۵ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، مجموعه «عروس تاریکی» یک ملودرام اجتماعی است که روزهای پایانی تصویربرداری خود را در لوکیشن اصلی خانه سیمین (رویا نونهالی) در فرحزاد می گذراند. لوکیشن بعدی «عروس تاریکی» کارخانه سیاوش (رضا کیانیان) خواهد بود و پس از آن گروه به دادگاه محل کار رستگار (مهرداد ضیایی) خواهند رفت.

تاکنون تصویربرداری ۷۵ درصد از مجموعه تلویزیونی «عروس تاریکی» به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان و کارگردانی محمود معظمی انجام و بیش از ۶۰ درصد از تدوین این مجموعه تمام شده است. پیش بینی می شود تا اواخر سال تصویربرداری مجموعه به پایان برسد.

«عروس تاریکی» که به قلم عباس نعمتی به نگارش درآمده کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در ۶۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در دست تولید است.

رضا کیانیان، رویا نونهالی، نرگس محمدی، سپیده خداوردی، حمیرا ریاضی، سید مهرداد ضیایی، شهرزاد کمال زاده، مهوش صبرکن، رحمان باقریان، شهاب شادابی، ساناز سعیدی، شمسی فضل الهی، مریم کاویانی، آزاده ریاضی، مهسا هاشمی، محمدرضا هاشمی، سعید رضایی و… در این سریال ایفای نقش می‌کنند.