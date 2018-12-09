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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

معاون شهردار همدان عنوان کرد:

صدور ۶۰۰ اخطاریه جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز در همدان

صدور ۶۰۰ اخطاریه جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز در همدان

همدان - معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ اخطاریه برای جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز صادر و ۱۳۰ تابلو جمع‌آوری شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید علی ضمیر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه بخش مهمی از فضای یک شهر به سیما و منظر آن بستگی دارد؛ گفت: نصب انواع تابلوهای غیرمجاز و بدون مجوز و همچنین تراکت، پوستر و اطلاعیه بر روی دیوارها و مبلمان شهری باعث نازیبا شدن چهره شهر می‌شود.

علی ضمیر افزود: به همین منظور اصلاح و ساماندهی تابلوهای شناسایی و معرف کاربری با هدف آراستگی و زیبایی منظر شهری، بازپیرایی تابلوهای فرسوده، حذف آلودگی‌ها و نازیبایی‌های بصری و تابلوهای غیراستاندارد در سطح شهر بصورت مستمر و روزانه در حال اجرا است.

وی همچنین اضافه کرد: بر اساس ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، موضوع ساماندهی، اصلاح و جمع‌ آوری تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری صنوف مختلف از سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفته‌ است.

وی با بیان اینکه این تابلوهای غیرمجاز و فاقد مجوز بر نمای کلی معابر و خیابان ها تاثیر منفی می گذارد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ اخطاریه صادر و ۱۳۰ تابلو غیرمجاز جمع‌آوری شده‌است.

علی ضمیر ادامه داد: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده در این زمینه و صدور اخطار، تعداد ۴۰ تابلو غیرمجاز معرف کاربری توسط خود صنوف و ۹۰ مورد توسط شهرداری جمع‌آوری شده‌ است.

وی با تاکید بر اینکه برای نصب تابلوها قوانینی وجود دارد و تابلوها باید حتما مجوز شهرداری را داشته باشند، ادامه داد: تابلوهای غیرمجاز نه تنها بر سیما و منظر شهری تأثیر گذار هستند بلکه با عدم ایمنی لازم برای شهروندان سبب بروز حوادث و خطرات احتمالی برای آنان می شود.

علی ضمیر گفت: این اقدامات در راستای جلب رضایت شهروندان صورت گرفته و انتظار می رود، صاحبان صنوف، ضمن عدم نصب تابلو های تبلیغاتی غیر مجاز همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند.

وی عنوان کرد: طرح یکسان‌سازی تابلوهای معرف کاربری با هدف یکپارچه‌سازی و متحدالشکل بودن تابلوهای موجود در پیاده راه بوعلی به صورت پایلوت به عنوان یکی از محوری‌ترین معابر همدان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4480318

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