به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یونسی شامگاه یکشنبه در همایش قرآنی سیاست‌مدار مفسر که در دارالقرآن زنجان برگزار شد، با بیان اینکه نبود روح قرآن در جامعه، مشکلاتی را به وجود آورده است، افزود: یکی از بارزترین تفسیرهای موجود، «تفسیر راهنما» است که در شرایط خاصی توسط آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به رشته تحریر درآمده است.

وی با اشاره به اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما را در شکنجه‌گاه‌های ساواک نوشته و همین امر باعث شده است تا تفسیر راهنما آیینه تمام‌نمای استقامت بزرگان انقلاب باشد، تصریح کرد: نکته قابل توجه در خصوص تفسیر راهنما این است که نسبت به سایر تفاسیر از جامعیت کاملی برخوردار است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: آن چه که می تواند آیینه اشخاص باشد، آثار آن هاست لذا آقای هاشمی با این اثر، شخصیت خود را تفسیر کرد که هیچ چیزی بهتر از این نمی توانست تفسیرش کند.

یونسی افزود: هاشمی با این کار خود نشان داد که یک شخصیت جامع، مرد اخلاق، دنیا، آخرت، به روز و جامع‌الاطراف است.

وزیر اسبق اطلاعات با بیان این که قرآن، مهجور بود که به برکت جمهوری اسلامی، قدم هایی به سمت آن برداشته شد، خاطرنشان کرد: ولی این قدم ها به هیچ وجه کافی نیستند و ما آن گونه که باید مانند علامه طباطبایی‌ها و آیت‌الله هاشمی‌ها خود را به قرآن عرضه نکرده ایم. لذا اگر جامعه به جایی رسید که شفای درد خود را در عمل به قرآن دید در آن صورت به حتم قرآن، هدایت و شفاعت می کند چرا که مهم ترین رسالت قرآن، هدایت است.

یونسی با یادآوری اینکه نبود روح قرآن در جامعه پیش از انقلاب اسلامی، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در آن دوران شده بود، ادامه داد: بی‌شک باید برای خروج از این مشکلات و بحران‌ها راه‌حلی اتخاذ می‌شد که این راه‌حل نیز به خوبی دیده شد و با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، راه بازگشت به قرآن فراهم شد که در این راستا نباید از تاثیرگزاری آیت‌الله هاشمی در این روند غاف بود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما به تفسیر خود پرداخته و این مهم باید برای مفسران و دانشمندان سرلوحه قرار گیرد تا بتوانند با تفسیر خود، آثاری ارزشمند را از خود به جای بگذارند، اظهار کرد: این نوع تفسیر حاکی از آن است که امروز جامعه ما نیاز مبرم به شخصیت‌هایی کامل و جامع دارد تا فارغ از هرگونه خودبینی، منافع مردم را در نظر بگیرند.

یونسی با تاکید بر اینکه نیاز آینده ایران به شخصیت هاشمی از زمان جنگ و انقلاب و سازندگی بیشتر است، خاطرنشان کرد: امروز برکات انقلاب اسلامی در جای‌جای کشور به عینه دیده می‌شود و این بدان معنی است که ما هرگاه شفای خود را در رجوع به قرآن دیدیم، این کتاب آسمانی ما را هدایت کرده است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: امروز دنیای اسلام و به خصوص ایران به شدت نیاز به شخصیت های جامع و کامل دارد که گرفتار ارتجاع و توهم نبوده و مبتلا به شخصیت، بند، حزب و قوم و خویش نباشند و فقط منافع ملت و اسلام را ببینند.

یونسی معتقد است: شخصیت آیت الله هاشمی دوباره و از نوع دیگر، ظهور خواهد کرد. در آن زمان دیگر بدگویان و تهمت زنندگان وجود ندارند و فقط شخصیت او را تعریف و تمجید می کنند چرا که شخصیت های تاریخی، این گونه اند و آیت الله هاشمی، شخصیتی از خود ترسیم و ارائه داده که نیاز آینده ایران و اسلام است.

وی ادامه داد: اگر چه هاشمی در بخش‌هایی مظلوم، زیست و این مظلومیت همچنان باقی است اما پایدار نخواهد بود و به یقین نیاز آینده ایران به شخصیت هاشمی بیش از زمان انقلاب، دفاع مقدس، سازندگی و مصلحت نظام خواهد داشت.