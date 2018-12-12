۵۰ درصد صادرات غیرنفتی گلستان متعلق به تجار گنبدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری گنبد کاووس، عبدالقدیر کریمی در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه گنبدکاووس ۱۴۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد، اظهارکرد: کالاهای غیرنفتی استان گلستان به کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان،ترکمنستان و قزاقستان صادر می شود.

وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز فعالیت های خوبی صورت گرفته است.

کریمی بیان کرد: از ۱۰۰ درصد صادرات غیرنفتی استان گلستان، ۵۰ درصد آن مربوط به بازرگانان گنبدکاووس است.

فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه داد: از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در گلستان حدود هزار میلیارد تومان در گنبدکاووس انجام شده است و این به سبب ظرفیت بالای این شهرستان است.

وی اضافه کرد: باعث افتخار است که شهرستان گنبدکاووس به واسطه برخورداری از ظرفیت و پتانسیل مناسب، در حوزه صادرات حرف برای گفتن داشته باشد.

کریمی با اعلام این نکته که علاوه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، در بخش دولتی هم موفقیت های خوبی داشتیم، افزود: یک سوم سرمایه گذاری بخش دولتی استان مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هفته دولت، در گنبدکاووس انجام شده است.