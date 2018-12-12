بیماری کلیوی در مردان کُشنده تر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «آنا ریکاردو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایلینوی آمریکا، در این باره می گوید: «ما دریافتیم زنان ۱۷ درصد کمتر از مردان ریسک نارسایی کلیوی و ۳۱ درصد کمتر خطر مرگ ناشی از بیماری مزمن کلیوی را تجربه می کنند.»

بیماری مزمن کلیوی به تدریج موجب از بین رفتن عملکرد کلیه می شود. در برخی بیماران می تواند منجر به نارسایی کلیه و ضرورت دیالیز یا پیوند کلیه شود.

در این مطالعه حدود ۴۰۰۰ بیمار مبتلا به بیماری مزمن کلیوی مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از میانگین پیگیری وضعیت این افراد به مدت ۷ سال، مشخص شد نرخ نارسایی کلیه در مردان ۳.۸ درصد و در زنان ۳.۱ درصد بود. نرخ مرگ و میر هم به ترتیب ۳.۶ و ۲.۶ درصد بود.

ریکاردو در مورد یافته های بدست آمده می گوید: «نتایج این مطالعه نشان می دهد بیولوژی و فاکتورهای فیزیولوژیکی ممکن است عامل این تفاوت جنسیتی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی باشد.»

محققان بر آگاهی بیماران مبتلا به بیماری کلیوی در مورد ریسک بالا نارسایی کلیوی و مرگ ناشی از آن در بین مردان تاکید دارند.