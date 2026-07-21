فرآیند تخصیص خودروهای فرسوده هوشمند و رقابتی شد

محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش‌های پیشین در طرح‌های جایگزینی گفت: با توجه به رصد گزارش‌های مربوط به سودجویی و تقلب برخی واسطه‌ها در سال‌های گذشته، ستاد نوسازی ناوگان تصمیم گرفت با ایجاد یک مکانیزم اتوماتیک و رقابتی، فرآیند تخصیص خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط را از حالت سنتی خارج و به یک سیستم مبتنی بر عملکرد تبدیل کند.

حاتمی با تبیین جزئیات این مکانیزم جدید تصریح کرد: هدف از این طراحی، افزایش سرعت فرآیند اسقاط، حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و جلوگیری از هرگونه سودجویی است که منجر به تضییع حقوق مالکان و کندی در نوسازی ناوگان می‌شد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که تخصیص خودروها به مراکز اسقاط، به طور خودکار و بر اساس معیارهای مشخص و رقابتی انجام شود.

وی با اشاره به سیستم امتیازدهی و نظارتی جدید افزود: از این پس، عملکرد مراکز اسقاط ملاک اصلی تخصیص است. مراکزی که در زمینه پاسخگویی به متقاضیان و رعایت استانداردهای عملیاتی موفق‌تر عمل کنند، اولویت تخصیص خواهند داشت. در مقابل، هرگونه شکایات ثبت شده از سوی مالکان یا عملکرد ضعیف در انجام تعهدات، منجر به اعمال محدودیت‌های جدی و حتی محرومیت مراکز از دریافت خودرو در دوره‌های آتی خواهد شد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده خاطرنشان کرد: این تحول ساختاری، گامی بلند برای بستن مسیر سوءاستفاده از حقوق عمومی و رفع گلوگاه‌های فسادی است که در چرخه اسقاط وجود داشت. هدف ما ایجاد یک فضای رقابتی سالم میان مراکز اسقاط است تا در نهایت، سرعت نوسازی ناوگان کشور افزایش یافته و خدمات با بالاترین سطح شفافیت به جامعه ارائه شود.