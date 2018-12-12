موافق حجم بالای برپایی کنسرت ها در رامسر نیستم

حجت الاسلام سید جعفر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برگزاری حجم بالای کنسرت در این شهر گفت: دلیل برگزاری حجم بالای کنسرت رویکرد فرهنگی دولت در شهر گردشگری بوده تا فضای بازتر را ایجاد کند و ارتباطی به دستگاه های مذهبی و معنوی شهر مانند حوزه ها و امام جمعه ندارد و مسیری برای دریافت مجوز در اداره کل ارشاد دارد که طی می شود.

وی افزود: به عنوان امام جمعه موافق برگزاری کنسرت در حجم بالا نیستم و تصمیم گیری در حوزه های مختلف متناسب با نیاز جامعه بوده و در این شهر در زمانی که پیک مسافر و گردشگر وجود دارد حجم بالای کنسرت پاپ که به نوعی کار فرهنگی تجاری تلقی می شود نیاز نیست.

رضایی تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر و استان باید در این خصوص توجه تا متناسب با نیاز جامعه مجوزات را صادر کنند و در حوزه توسعه فرهنگ موسیقی و هنری کشور ما صاحب ظرفیت موسیقی پاپ نبوده و باید به موسیقی سنتی و ترکیبی بها داده شود.

وی گفت: کنسرت ها سبب توسعه نشاط اجتماعی بوده و توسعه موسیقی باید بصورت یک جانبه دنبال نشود و در مناسبتها کنسرت های فاخر سنتی اجرا شود تا به صورت متوازن تصمیم گیری و اجرا شود.

امام جمعه رامسر بی حجابی را سبب ناهنجاری اجتماعی عنوان کرد و افزود: بی حجابی زیبنده نظام و جامعه اسلامی نیست و بسیاری از مسائل مربوط به فرهنگ عمومی یک شهر نیست و در تمامی نقاط کشور وجود دارد و ریشه در فضای فرهنگی در کل کشور دارد و صدا و سیما و رسانه ها و توسعه و گسترش شبکه های ماهواره ای و در دسترس بودن آن برای مردم بدون نظارت و فیلتر خاصی سبب تاثیر گذاری بر جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه زنان متدین و با حجاب اهل گشت و گذار در کوچه و خیابان نیستند و به لحاظ کثرت نشان می دهند که رامسر شهر با حجابی است گفت: حضور افراد متدین در فضاهای تفریحی و ایجاد فضای مناسب توسط مسئولان و امر به معروف و نهی از منکر سبب کاهش بی حجابی شده و فرهنگ عمومی جامعه در عفاف و حجاب جدی تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه با همه ظرفیتها و پتانسیلها، نیروهای ارزشی و معنوی در توسعه فرهنگی شهر کوشا باشیم تصریح کرد: رامسر شهر گردشگری بوده و ورود و خروج افراد با سلایق و تفکرات و نگاه های متفاوت باعث میشود یک شهر گردشگری در مسیر آسیب های فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد که باید با کمک اندیشمندان و فعالان عرصه رسانه و فرهنگ بتوانیم ثبات و وضعیت ثابتی از نظر فرهنگی ایجاد کنیم و سرمایه فرهنگی و اجتماعی را حفظ کرده و از آسیبهای اجتماعی نجات دهیم.

امام جمعه رامسر درباره عملکرد شورای فرهنگ عمومی گفت: از زمان شروع خدمتم با یک حالت گنگ، فشلی، بی حالی و بی رمقی در جلسات شورای فرهنگ عمومی مواجه شدم و به لحاظ ساختاری مسائلی وجود داشت که در بدو امر تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی دچار تزلزل بود و با رویکرد جدید این جلسات بصورت منظم انجام می شود.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی به صورت مشخص مسئله خاصی را دنبال نمی کند و در شکل دهی و ساختار آن کوشا هستیم و در جلسات موضوعات بر اساس آیین نامه و دستور العمل جدید جلسه تعیین و تبادل نظر می شود.

رضایی خاطر نشان کرد: خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی نیاز به زمان دارد تا از لحاظ ساختاری آن را کاربردی کنیم و پس از گذشت چندین جلسه بسیاری از اعضای موثر و اصلی آن در جلسات شرکت نمی کنند که نیازمند ثبات و توجه اعضا جهت تحلیل و بررسی مسائل فرهنگی شهر هستیم.