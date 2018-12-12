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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۰

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان:

۳ شکارچی غیرمجاز در تاکستان دستگیر شدند

۳ شکارچی غیرمجاز در تاکستان دستگیر شدند

قزوین- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان از دستگیری ۳ شکارچی غیر مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان تاکستان و منطقه حفاظت شده باشگل خبر داد.

محمد جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان و منطقه حفاظت شده باشگل در نتیجه گشتهای مستمر و شبانه روزی دو فقره تخلف شروع به شکار غیر مجاز در حوزه قضایی بخش ضیاءآباد و یک فقره در داخل منطقه حفاظت شده باشگل (حوزه قضایی تاکستان) را مشاهده و خوشبختانه قبل از نتیجه گیری متخلفین در کشتار حیات وحش دستگیر وضمن تشکیل پرونده قضایی سه قبضه اسلحه به انضمام فشنگهای مربوطه تا تعیین تکلیف قضایی ضبط شد.

وی ضمن ابراز تاسف از مشاهده چنین اتفاقاتی در عصر حاضر، به شکارچیان غیر مجاز توصیه کرد: در خصوص تاثیر حیات وحش در ادامه بقای زندگی بشری مطالعه داشته باشند که قطعا نگاه آنها نسبت به حیات وحش تغییر خواهد کرد و به نتیجه خواهند رسید که لذت تماشای حیات وحش در طبیعت ماندگارتر از لذت شکار آن خواهد بود.

کد مطلب 4482989

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