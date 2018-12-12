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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

نگرانی آمریکا از حمله سایبری گسترده چین

نگرانی آمریکا از حمله سایبری گسترده چین

راب جویس مشاور آژانس امنیت ملی آمریکا ضمن اظهار نگرانی از فعالیت های هکری فزاینده چین در ماههای اخیر، در مورد تشدید این حملات اظهار نگرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازیاهونیوز، وی تصریح کرده که چین در حال آماده سازی خود برای حمله به زیرساخت های حیاتی آمریکا در بخش های انرژی، مراقبت های درمانی، مالی و حمل و نقل است.

جویس افزوده که فعالیت های هکری چین قبلا بر روی جاسوسی و سرقت اسرار تجاری متمرکز بوده و اقدامات تازه آنها خارج از این هنجارهاست و اشکال دیگری به خود می گیرد.

تشدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا در ماههای اخیر و دستگیری مدیر ارشد امور مالی هواوی توسط کانادا به درخواست امریکا از جمله مسائلی است که باعث شده چینی ها به دنبال واکنش تندی بر علیه ایالات متحده باشند.

مقامات آمریکایی در ماه های اخیر بارها روسیه و چین را به حملات هکری بر علیه خود متهم کرده اند. اما هر دو کشور این اتهامات را رد کرده و در مقابل از حملات سایبری مکرر آمریکا به خود خبر داده اند. چندی قبل جنگ شائونگ سخنگوی وزارت خارجه چین در گفتگو با نیویورک تایمز گفته بود: چین قاطعانه با تمامی اشکال حملات سایبری مخالف بوده و بر طبق قانون با آن برخورد می کند.

کد مطلب 4483079

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