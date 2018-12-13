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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۷

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایلام خبر داد:

مراجعه ۷ هزار نفر به مراکز ترک اعتیاد در ایلام

مراجعه ۷ هزار نفر به مراکز ترک اعتیاد در ایلام

ایلام - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایلام از فعالیت۵۰ مرکز درمان دارویی و اقامتی در زمینه ترک اعتیاد در ایلام خبر داد و گفت: در سال جاری هفت هزار نفر به این مراکز مراجعه کرده اند.

فهد کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام نزدیک به ۵۰ مرکز درمان دارویی و اقامتی برای ترک و بهبود مواد مخدر وجود دارد که از این تعداد ۳۶ مرکز کلینیک های درمانی و ۱۴ مرکز نیز مراکز اقامتی هستند.

وی افزود: مجوز مراکز اقامتی از طرف بهزیستی و مراکز درمانی و دارویی نیز از طرف دانشگاه علوم پزشکی صادر می شود.

وی عنوان کرد: علاوه بر این حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر در جلسات به صورت مرتب در کلاس ها ترک اعتیاد شرکت می کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته افرادی که مصرف کننده مواد مخدر هستند، بیش از دو  هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد  به مراکز اقامتی و نیز چهار هزار و ۴۰۰ نفر به مراکز درمان و دارویی برای درمان مراجعه کردند.

کد مطلب 4483933

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