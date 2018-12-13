طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری در ۸ فصل تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی توسعه چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری در هشت فصل تهیه شده است، اظهار داشت: مطالعات نهایی طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری از سال ۹۵ اغاز شده است.

وی عنوان کرد: این طرح در هشت فصل و دوبخش تهیه شده است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مطالعات طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری بسته نخواهد شد وبر اساس شرایط و ظرفیت های جدید قابل تجدید نظر است.