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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت چهارمحال و بختیاری:

طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری در ۸ فصل تهیه شد

طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری در ۸ فصل تهیه شد

شهرکرد- معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری در هشت فصل تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی ظهر پنج شنبه در شورای برنامه ریزی توسعه چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری در هشت فصل تهیه شده است، اظهار داشت: مطالعات نهایی طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری از سال ۹۵ اغاز شده است.

وی عنوان کرد: این طرح در هشت فصل و دوبخش تهیه شده است.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مطالعات طرح آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری بسته نخواهد شد وبر اساس شرایط و ظرفیت های جدید قابل تجدید نظر است.

کد مطلب 4484331

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