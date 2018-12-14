کشته شدن ۵۷ نفر در حملات ائتلاف آمریکایی به دیرالزور طی ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماهانه خود به شورای امنیت اعلام کرد که در حملات هوایی ماه گذشته نیروهای به اصطلاح ائتلاف مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا در دیرالزور سوریه دست کم ۵۷ غیرنظامی جان خود را از دست داده اند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ائتلاف داعش در حمله ای که در ۳ نوامبر به یک خانه در منطقه هجین واقع در استان دیرالزور سوریه انجام دادند، دست کم ۹ نفر را به قتل رساندند.

همچنین در حمله ای دیگر در ۴ نوامبر به روستای شفاه در شرق دیرالزور ۳ کودک جان خود را از دست دادند.

در حمله ۸ نوامبر به هجین دست کم ۹ نفر که احتمال می رود پناهجویان عراقی بودند، جان باختند.

در حملات ۱۰ نوامبر ۷ غیرنظامی از جمله ۴ کودک جان خود را از دست دادند.

در همین رابطه، در حملات هوایی گسترده نیروهای ائتلاف به شهر البوکمال یک خانواده ۱۸ نفره کشته شدند.

همچنین در حملات ۲۹ نوامبر ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا به بیمارستانی در روستای شفاه ۱۱ غیرنظامی از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند.