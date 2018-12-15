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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

نتایج ناامید کننده علی دایی در بازی‌های خارج از خانه

نتایج ناامید کننده علی دایی در بازی‌های خارج از خانه

تیم فوتبال سایپا در حالی به کار خود در نیم فصل نخست پایان داد که در دیدارهای خارج از خانه نتایج بسیار ضعیفی به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا نیم فصل نخست را با ۴ پیروزی، ۵ مساوی، ۶ شکست، ۱۳ گل زده، ۱۷ گل خورده، ۱۷ امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه هشم به پایان رساند. گرچه نارنجی پوشان در پایان نیم فصل نخست در نیمه بالای جدول جای گرفتند، اما آنها عمده امتیازاتشان را از دیدارهای خانگی کسب کرده اند.

سایپا در حالی ۱۵ بازی نیم فصل نخست را به پایان رساند که در دیدارهای خارج از خانه عملکردی بسیار ضعیف داشت. شاگردان علی دایی ۷ بار خارج از خانه به میدان رفتند که در ۵ بازی از این ۷ بازی شکست خوردند. 

فقط استقلال خوزستان در بازی‌های خارج از خانه ضعیف تر از سایپا عمل کرده است تا سایپا دومین تیم ضعیف در دیدارهای خارج از خانه این فصل باشد. تنها پیروزی خارج از خانه سایپا در هفته ششم و برابر فولاد خوزستان به دست آمد. 

کد مطلب 4485191

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