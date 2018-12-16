به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه اروپا به دنبال برنامه خود برای افزایش اشتغال و همچنین متصل کردن سرمایه گذران به صاحبان ایدههای نوآورانه بخش کشاورزی، اقدام به راهاندازی درگاهی الکترونیکی به نام «پرتال سرمایهگذاری اتحادیه اروپا» کرده است.
از ژوئن ۲۰۱۷، صاحبان پروژههای کشاورزی و توسعه روستایی این فرصت را پیدا کردهاند که برای اجرا کردن پروژههای خود بهواسطه «پرتال سرمایهگذاری اتحادیه اروپا» (European Investment Project Portal) از حمایتهای مالی سرمایهگذاران سراسر دنیا بهره ببرند. این پرتال پروژههایی با هزینه کل حداقل یکمیلیون یورو با هدف ایجاد پویایی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری، میپذیرد.
در حال حاضر ۱۱ پروژه درزمینه کشاورزی و توسعه روستایی به دنبال جذب سرمایهگذاری در این پلتفرم موجود هستند. پروژههایی از قبیل تولید نوآورانه کود (an innovative fertilizer) در مجارستان، تولید غلات ارگانیک (organic cereals on a Romanian farm) آلی در رومانی و همچنین نرمافزاری برای تسهیل کسبوکارهای بخش میوه و سبزیجات (app to ease business). تا به امروز انواع پروژهها از سراسر اتحادیه اروپا و با اندازههای مختلف و نوع سرمایهگذاری متفاوت در این پرتال ثبت شده است.
پروژههایی که میخواهند در این پرتال برای جذب سرمایهگذار تبلیغات انجام دهند، باید معیارهای زیر را داشته باشند:
- حداقل هزینه کل موردنیاز یکمیلیون یورو باشد
- حداقل ذیل یکی از ۲۵ بخش تعیین شده باشد که دارای بیشترین ارزشافزوده اقتصادی هستند
- شرکت مربوطه که درخواست سرمایهگذار میکند در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شده باشد
- با تمام قوانین اتحادیه اروپا و قوانین ملی مربوطه سازگار باشد
مرجع خبر:
https://ec.europa.eu/info/news/more-investment-opportunities-small-agriculture-and-rural-development-projects_en
ترجمه: محمدعلی مزینی
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