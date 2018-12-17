خبرگزاری مهر، گروه استانها- علیاکبر قیصری: سالها است که مردم عسلویه میزبان صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی هستند و دودودم این صنعت را میچشند تا شاید نصیبی از مزایای آن داشته باشند ولی آورده این صنعت برای مردم این دیار جز درد نیست.
طی بیست سال عمر صنایع پارس جنوبی مردم این منطقه میزبانی شایسته برای این صنایع بودهاند و حق میزبانی را بهخوبی ادا کردهاند و متولیان این صنعت نیز بارها به این موضوع اذعان کردهاند.
علیرغم سهمیه ۵۰ درصدی جذب نیروهای بومی عسلویه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی اما همچنان سایه شوم بیکاری و عدم اشتغال جوانان در سطح این شهرستان دیده میشود.
علیرغم آلودگیهای زیست محیطی، زیر ساختهای ضعیف شهرستان و وضعیت اسفناک معیشت مردم، باز هم به مسئله اشتغال بومیان توجه چندانی نشده است شهرستان عسلویه در جنوب شرقیترین نقطه استان بوشهر قرار دارد و یکی از مناطق مهم کشور از نظر انرژی و ذخایر گازی است. ذخایری که ۸ درصد گاز کل جهان و بیش از ۴۸ درصد گاز کل ایران را در خود دارد و در کنار بیست فاز و دو نیروگاه تولید برق نقش مهمی در تپش قلب اقتصاد ایران ایفا میکند.
با یک نگاه اجمالی به سیمای قطب انرژی کشور این فکر به ذهن هر بینندهای میرسد که در شهرستان عسلویه باوجوداین همه فرصت شغلی هیچ بیکاری نباید وجود داشته باشد، همچنین در سایه رونق اقتصادی حاصل از اینهمه صنایع مردم این شهرستان باید در رفاه اقتصادی بالایی به سر برند.
اما ورای این تصور جوانان ساکن این منطقه استراتژیک و پر اهمیت کشور همواره با معضل بیکاری روبهرو هستند و در چند سال اخیر در رابطه با اشتغال جوانان تحصیلکرده عسلویه و بومیان بیکار، شاهد کملطفیهایی از جانب مسئولان امر بودیم.
جالب اینجاست علیرغم آلودگیهای زیستمحیطی، زیرساختهای ضعیف شهرستان و وضعیت اسفناک معیشت مردم، باز هم به مسئله اشتغال بومیان توجه چندانی نشده است.
پارس جنوبی جوانان را بیکار کرد
فعال سیاسی و اجتماعی حوزه جنوب استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیکاری جوانان عسلویه به دو برهه زمانی تقسیم میشود و شروع آن از اواخر دهه هفتاد با آغاز به کار شرکتها در منطقه همراه بود که برای اشتغال وضعیت سواد در سطح شهرستان و حتی استان مطلوب نبود.
علی دانشمند افزود: عدم آگاهی مردم عسلویه و حتی جنوب استان بوشهر به بحث شغل و آینده کاری باعث شد، مردم راغب به کار کردن در محیط پالایشگاهی نباشند و به همان صیادی، کشاورزی و دامپروری خود ادامه دادند.
وی ادامه داد: ولی با عوض شدن فضا و شکلگیری ذهنیت جدید، این مردم تحصیل را اولویت کاری خود قرار دادند، با وضعیت شغل در کشور آشنا و علاقهمند به حضور در صنعت شدند.
دانشمند تصریح کرد: متأسفانه امروز با کنار رفتن موانع اولیه، نگاه نفت به عسلویه این است که تخصص بین جوانان عسلویه وجود ندارد و راغب نیستند به خیلی از کارها بپردازند، ولی این جمله از طرف مدیران نفتی صحیح نیست.
نسبت به کسانی که درکنار فنسهای نفت و گاز قرار دارند و بیشترین آلودگی را تحمل میکنند، توجه بیشتری شود وی خاطرنشان کرد: اگر مدیران نفت و گاز به اصول پدافند غیرعامل آشنا باشند، باید بدانند که اشتغال جوانان عسلویه در کنار منافع اقتصادی زیاد برای آنها، در بحث پدافند غیرعامل کمکی شایانی میکند.
استاد دانشگاههای حوزه جنوب استان بوشهر ادامه داد: وقتی جوانان عسلویه در یک مجموعه مشغول به کار باشند، این مجموعه را از خود میدانند و برای جلوگیری از هرگونه تهدیدی برای این مجموعههای نفت و گاز نقش مؤثری دارند و مانع مشکلات احتمالی میشوند.
وی تأکید کرد: جمعیت مردان و زنان در عسلویه بههیچوجه بالانس نیست، مردانی هستند که بهواسطه شغل خود ماهها از خانواده خود دور هستند و این خود باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی خواهد شد که باید چارهای اندیشیده شود.
علی دانشمند با بیان اینکه اشتغال جوانان عسلویه باعث برقراری امنیت خواهد شد، متذکر شد: باید نسبت به کسانی که در کنار فنسهای نفت و گاز قرار دارند و بیشترین آلودگی را تحمل میکنند، توجه بیشتری شده و حداقل کار که اشتغال بومیان است، در اولویت مدیران قرار بگیرد.
اشتغال بومیان عسلویه روی کاغذ باقی ماند
سکینه الماسی نماینده مردم عسلویه در مجلس اظهار داشت: تجارت دریایی، صیادی، کشاورزی و گردشگری، ظرفیتهایی بود که هزاران سال شعله زندگی را مشتعل نگاه میداشت، اما با صنعتی شدن استان، این شعله خاموش شد.
وی با بیان اینکه پهن کردن سفره اشتغال برای بومیان مغفول مانده است، گفت: ارابه پتروشیمیها و چاههای نفت و گاز، زمینههای اشتغال بومیان را له کرده و به محیطزیست آسیبهای جدی وارد کرده است.
الماسی تصریح کرد: اشتغال همهگیرترین خواسته مردم است اما اشتغال بومیان عسلویه روی کاغذ باقیمانده و در پایتخت انرژی ایران، بیکاری جوانان غیرقابلقبول است.
نماینده مردم عسلویه در مجلس خاطرنشان کرد: من وقتی جوانی بیکار در شهرستان عسلویه که قطب انرژی کشور است میبینم، احساس خجالت و شرمندگی میکنم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: برنامه پنجسالهای برای ساماندهی موضوع اشتغال جوانان استان بوشهر تدوین کردهام که معتقدم با یک تیم همراه در سطح استان قابل تحقق است.
وی در ادامه راجع به روند رو به رشد جذب نیروها در منطقه ویژه اظهار کرد: من بخش اصلی وقت و دغدغه خود و تیم همراهم را معطوف به اشتغال بومیان کردهام و امیدوارم با تغییر روند مثبتی که در منطقه انرژی پارس ایجاد شده است، در آینده شاهد اشتغال بیشتر بومیان در پتروشیمیها و پالایشگاهها باشیم.
بیکاری جوانان عسلویه زیبنده نیست
یکی از این جوانان جویای کار و بومی شهرستان عسلویه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارها به ما وعده دادند که سهمیه خاص برای جذبمان در نظر میگیرند ولی متأسفانه اوضاع هیچ تغییری نکرده و بیکاری بومیها همچنان ادامه دارد.
حسین زنگویی افزود: یک ماه پیشازاین نیز تجمعات اعتراضی برگزار شد اما مسئولانِ مربوطه وعده دادند که بهزودی مشکل را حل میکنند ولی با گذشت چند مدت هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: این عادلانه نیست که از شهرهای دیگر برای کار به عسلویه بیایند ولی جوانان ماهر و تحصیلکردهی عسلویه که بهنوعی پایتخت اقتصادی ایران است، بیکار باشند.
آلودگی برای بومیها و منفعت برای غیربومیها
زنگویی با ابراز گلایه بیان کرد: آیا درست است که آلودگی و بیکاری نصیب ما باشد ولی پول و منفعت آن برای غیربومیان.
وی خاطرنشان کرد: وقتی در میان ما بومیانی هستند که توانایی مدیریت و اداره کار را بر عهده دارند چرا باید غیربومیها مدیریت را در دست گیرند که اشتغال بومیان را معمولاً نادیده میگیرند.
این جوان بیکار اضافه کرد: آیا وزیر نمیتواند با یک دستور به تمام این شرکتها، بچههای بومی عسلویه را به کار گیرد.
جوانان عسلویه پشت صف اشتغال نباشند
امامجمعه شهرستان عسلویه با اشاره به مشکلات بیکاری جوانان در عسلویه یادآور شد: راجع به موضوع اشتغال و بیکاری جوانان منطقه بارها مطالبی گفتهایم و مسئولان باید عمل کنند.
حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد افزود: باید تدبیر اندیشیده شود و همه کمک کنند تا بچههای ما بیکار نباشند و این مسئله باید از راههای قانونی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه اشتغال حق مردم این منطقه است، عنوان کرد: ما مخالف نیستیم از مناطق مختلف کشور بیایند اینجا کار کنند ولی نباید جوانان جویای کار این منطقه ماهها پشت صف برای شغل و کار باشند.
هاشمینژاد تصریح کرد: مردم ما مردمی نجیب و اصیل هستند و نباید با دست خودمان این اصالت و نجابت را از بین ببریم، اگر قانونی برخورد شود، جوسازی کمتر میشود و نباید کاری کنیم که بهانه دست دشمنان بدهیم.
وی اضافه کرد: بیکاری از مهمترین مشکلات عسلویه است و بیکاری جوانان عسلویه مایه تعجب است که استاندار باید فکری اساسی برای آن داشته باشد.
با نگاهی گذرا به حالوروز مردم عسلویه بهخصوص جوانان جویای کار به موجی از دلزدگیها و ناامیدیها برخورد میکنیم که زیبنده بومیان قطب انرژی کشور نیست.
بااینحال یک سؤال وجود دارد که چرا مدیران نفت و گاز با وجود فرصت عظیم شغلی در شهرستان عسلویه، به جوانان بومی توجهی ندارند و همچنان شاهد موج عظیم بیکاران در سطح شهرستان عسلویه هستیم.
سالها است که مردم استان بوشهر میزبان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بودهاند و هر ساله شاهد توسعه و گسترش این صنایع در گوشهای از این استان هستیم و الحق باید اذعان کنیم که مردم این استان میزبان شایستهای برای این صنایع بودهاند.
انتظار میرود با وجود تحمل دردها و رنجها و ایستادگی و مقاومت مردم و همکاریهای صورت گرفته برای توسعه این صنایع، صنعت نیز نگاهی مهربان و همراه با عطوفت به مردم استان بوشهر داشته باشد ولی تاکنون اینگونه نبوده و به نظر میرسد در آینده نیز اینچنین نخواهد شد.
صنایع مستقر در استان بوشهر سودی برای مردم این دیار نداشتهاند و تنها بیکاری و آلایندگی نصیب مردم استان بوشهر شده است. بسیاری از مشاغل سنتی مردم برچیده شده است و مشاغل صنعتی جای آن را گرفته است که افرادی از دیگر نقاط کشور و یا بعضاً از دیگر کشورها در آن مشغول شدهاند.
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