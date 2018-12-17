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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۵

مراسم اربعین شهید مدافع حرم در یزد برگزار می‌شود

مراسم اربعین شهید مدافع حرم در یزد برگزار می‌شود

یزد ـ مراسم اربعین شهید مدافع حرم، حجت‌الاسلام دهقانی در یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود چهلمین روز عروج شهید مدافع حرم، حجت‌الاسلام محمدحسن دهقانی سه‌شنبه‌ شب در امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار می‌شود.

این برنامه به همت فعالان و مجموعه‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و تولیت امامزاده جعفر (ع) یزد، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید حسین آقامیری سخنران و جانباز مدافع حرم، حبیب عبداللهی مداح این مراسم هستند.

حجت‌الاسلام محمدحسن دهقانی از اساتید مدرسه علمیه حقانی قم و خادمان حرم حضرت معصومه (س) بود که در دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) در روز اربعین حسینی (ع) بر اثر مسمومیت در سوریه به  فیض شهادت نائل آمد و به وصیت خود شهید، پیکر مطهرش در قطعه شهدای مدافع حرم گلزار شهدای علی ابن جعفر شهر مقدس قم، در جوار سایر شهدای مدافع حرم آرام گرفت.

کد مطلب 4487877

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