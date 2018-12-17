به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود چهلمین روز عروج شهید مدافع حرم، حجت‌الاسلام محمدحسن دهقانی سه‌شنبه‌ شب در امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار می‌شود.

این برنامه به همت فعالان و مجموعه‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و تولیت امامزاده جعفر (ع) یزد، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید حسین آقامیری سخنران و جانباز مدافع حرم، حبیب عبداللهی مداح این مراسم هستند.

حجت‌الاسلام محمدحسن دهقانی از اساتید مدرسه علمیه حقانی قم و خادمان حرم حضرت معصومه (س) بود که در دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) در روز اربعین حسینی (ع) بر اثر مسمومیت در سوریه به فیض شهادت نائل آمد و به وصیت خود شهید، پیکر مطهرش در قطعه شهدای مدافع حرم گلزار شهدای علی ابن جعفر شهر مقدس قم، در جوار سایر شهدای مدافع حرم آرام گرفت.