اسکندرنیا در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم اربعین حسینی در مرکز مازندران اظهار کرد: آیین «از حرم تا حرم» عصر روز اربعین از آستان مقدس امامزاده عباس(ع) آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از حرکت به سمت آستان مقدس امامزاده یحیی(ع)، در اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین در میدان آیینی امام حسین(ع) حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه در طول مسیر خدمات مختلفی به عزاداران ارائه می‌شود، افزود: هشت موکب مردمی با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی برای خدمت‌رسانی به زائران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مستقر خواهند شد.

سرپرست فرمانداری ساری همچنین از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و نیروهای امدادی برای برگزاری این مراسم خبر داد و تصریح کرد: همانند سال‌های گذشته، این مجموعه‌ها با استقرار در مسیر، خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان را ارائه می‌کنند تا مراسم با نظم و امنیت مطلوب برگزار شود.

اسکندرنیا در ادامه از برگزاری مراسم مردمی «میثاق با ولایت» نیز خبر داد و گفت: این آیین مطابق روال سال‌های گذشته، هر شب با حضور گسترده مردم در میدان آیینی امام حسین(ع) برگزار می‌شود.