افزایش جذابیت بازار بورس برای مردم

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش‌بینی بازار در ماه های پایانی اظهار داشت: بازار بورس در سال جاری نوسانات زیادی را تجربه کرده به ویژه در دوماه اخیر نسبت به تابستان ارزش معاملات به طورمحسوسی کاهش و شاخص در یک بازه مشخص در رفت وبرگشت بوده است.

وی افزود: امسال بیشتر شرکتها با بهبود سود محقق شده مواجه شدند که به دلیل افزایش نرخ فروش و افزایش تولید روی داده است .

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه بیان کرد: ارزش دارایی های ثابت شرکت ها به دلیل تورم و افزایش نرخ دلار شاهد رشد چشمگیری بوده که هر دو عامل فاکتوری برای رشد قیمت سهام در بازار به حساب می آید.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر هم افزایش بی رویه نرخ ارز طلا و مسکن به دلیل ریسک بسیار بالای سرمایه گذاری جذابیتی برای این بازارها باقی نگذاشته است و درشرایط فعلی جدای از ریسک سیاسی، بازار سرمایه از ریسک اقتصادی پایینی برخوردار است واین امر بازارسرمایه را به عنوان یک بازار مناسب برای سرمایه گذاری های آتی مورد توجه قرار داده است.

دفتری عنوان کرد: همینطور نسبت پایین قیمت به سود سهام در اکثر شرکتها جذابیت را مضاعف کرده است و افراد با نگاه میان مدت و بلندمدت به امید گرفتن سود سالانه شرکتها صرف نظر از تغییرات قیمتی بازار سرمایه گذاری می کنند.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه درباره آمار بورس منطقه ای از ابتدای سال تا پایان آبان افزود: در این مدت ۴۱۰۶ میلیون عدد سهم و حق تقدم و سایر اوراق به ارزش۱۱ هزار و ۸۳۳میلیارد ریال مورد مبادله قرارگرفته است که از این تعداد ۶۵درصد مربوط به فروش و ۳۰۰۰ کد معاملاتی نیز ایجاد شده است که این میزان کد بیان گر ورود همین تعداد فرد جدید به بازار بوده است.