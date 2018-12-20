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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۰

برپایی کارگاه تخصصی کسب و کارهای نوپای اسلامی

برپایی کارگاه تخصصی کسب و کارهای نوپای اسلامی

مرکز رشد واحد های فناورسازمان قرآنیان جهاددانشگاهی اقدام به برپایی کارگاه تخصصی کسب و کارهای نوپای اسلامی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تخصصی کسب و کارهای نوپای اسلامی به همت مرکز رشد واحد های فناورسازمان قرآنیان جهاددانشگاهی برپا خواهد شد.

این کارگاه شنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ برگزار خواهد شد.

 مدرس این دوره سید رضا حجازی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کارآفرینی خواهد بود.

اهمیت کسب و کارهای نوپا در دنیای امروز،فرایند شناسایی فرصت و بهره برداری از طریق راه اندازی کسب و کار نوپا،خلق ارزش در کسب و کارهای نوپا،چیستی ارزش در رویکرد متعارف و رویکرد اسلامی،اصول اسلامی حاکم بر فرایند ارزش آفرینی از طریق کسب و کارهای نوپا، جایگاه کارآفرینی در نگاه تمدنی اسلامی، بازتعریف برخی مفاهیم مرتبط با کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا در پرتو اصول اسلامی، الگوی کسب و کارهای نوپای برکت محور از محور های برپایی این کارگاه خواهد بود.

شهریه این کارگاه ۱۲۰ هزار تومان بوده و علاقه مندان برای ثبت نام می توانند از طریق سایت evand.com اقدام نمایند.

کد مطلب 4489845

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