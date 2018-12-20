واسطه ها باید از چرخه لاستیک حذف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل در مشهد اظهارکرد: در حالی که قیمت خیلی از اقلام در طی سال جاری دو برابر شده است، اما فعالان حوزه حمل و نقل این بخش علیرغم تمام مشکلاتی که وجود دارد، چنین افزایش قیمتی را در خدمات خود نداشتند.

وی افزود: شرایطی خاص است که ما برای گذر از آن نیازمند بازنگری در قوانین و آیین نامه ها هستیم و باید به سمت کاربردی کردن آن ها پیش رویم و وزیر راه و شهرسازی نیز دستور ویژه ای برای پیگیری مشکلات صنف حمل و نقل داده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر هر تعداد لاستیک که لازم باشد در بازار موجود است اما با قیمت های گزاف که این نشان از وجود اشکال در چرخه واردات به مصرف است و باید این واسطه ها با نظارت کافی حذف شوند.

وی تاکید کرد: راه خوب و ایمن می تواند هزینه های بخش حمل و نقل جاده ای را کم کند و طی دو سال گذشته هزینه های راهداری چندین برابر افزایش داشته است.

نصری بیان کرد: باید مدیریت و ایمنی جاده ها با وجود افزایش هزینه ها انجام شود و در این راستا اولویت بندی را انجام داده ایم که نیازمند همراهی دستگاه های مرتبط برای انجام این مهم هستیم.