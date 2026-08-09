به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه روحانیت مبارز درباره انحراف از گفتمان انقلابی _حزباللهی و طرح براندازی در بستر تفرقهافکنی در بیانهای هشدار داد و تاکید کرد: اتحاد مقدس، خط مقدم دفاع از اسلام و ایران است.
متن این بیانه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا منْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْبَیّنَاتُ وَأُولَئکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظیمٌ
(سوره آلعمران، آیه ۱۰۵)
گسستافکنی، خط قرمز شرع و عقل
در حریم امنیت ملی و در برههای حساس که جغرافیای پیرامونی کشور در آتش مواجهه ترکیبی و دکترین نبرد تمام عیار میسوزد، خطایی نابخشودنیتر از ایجاد گسست در جبهه داخلی وجود ندارد. مواضع اخیر فردی به نام خرازی، هرگز یک لغزش کلامی یا نقد ساده نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از شکلگیری یک عملیات شناختی برای شکنندهسازی کیان کشور در برابر تهدیدات وجودی است. آنچه در این میان بیش از هر چیز مذموم و محکوم است، تلاش برای مشروعنمایی نفرتپراکنی و اختلافافکنی به نام دین است؛ چراکه دین مبین اسلام، وحدت مسلمین را فریضهای انکارناپذیر و تفرقه را گناهی بزرگ میداند. به نام حزباللهی و انقلابی بودن نمیتوان اتحاد مقدس جامعه را شکست؛ این همان خطای راهبردی است که هم از نگاه شرع، و هم از منظر عقلانیت سیاسی، محکوم است.
التزام به خط امام و رهبری؛ مرجعیت رسمی و تکذیب شایعات
دفتر مقام معظم رهبری با صدور اطلاعیهای صریح، ادعاهای مطرحشده درباره نقلقول از رهبری — از جمله استعفای رئیسجمهور — را کذب و خلاف واقع اعلام کرد و تأکید نمود که مرجع رسمی اخبار رهبری، صرفاً پایگاه اطلاعرسانی دفتر ایشان است. همچنین از همین شخص در فضای مجازی کلیپ های در سطح وسیع منتشر گردیدکه در آنها آشکارا از «فراخوان برای تجمع» و «سرنگونی دولت» سخن میگفت. پافشاری بر شایعات و طرح ادعاهای تخیلی که از هیچ ذهن سالمی تراوش نمی کند نه تنها با صلحطلبی ذاتی انقلاب اسلامی و ملت ایران در تناقض است، بلکه با خدشهدار ساختن عقلانیت دفاعی جمهوری اسلامی، خوراک آمادهای برای دکترین «ایرانهراسی» فراهم میآورد. این رویه، با خط امام و رهبری که همواره بر حفظ وحدت و پرهیز از حاشیهسازی تأکید دارند در تضاد بوده و با هیچ خوانشی از تفکر انقلابیگری همراه نیست.
التزام به قانون اساسی و جمهوریت؛ احترام به رأی مردم و مقابله با براندازی
دولت مستقر، متکی بر آرای میلیونی مردم و مورد تأیید رهبری شهید و رهبری معظم است. فراخوان خیابانی برای تمام کردن کار دولت، خروج صریح از قانون اساسی و اهانت به اراده جمعی ملت است. در شرایط جنگی، هرگونه تلاش برای اغتشاش سیاسی از طریق تزریق شایعات و القای انسداد، قدرت تصمیمگیری نظام در بحرانها را کُند ساخته و با فرسایش اعتماد عمومی، مطالبات جامعه را به رفتارهای هیجانی بدل میکند. توهین و انگزنی به رئیسجمهور و سایر مسئولین و نهادها ، نه تنها با اصول اخلاقی و اسلامی، که با روح جمهوریت و حفظ حرمت خدمتگزاران نظام منافات آشکار دارد. هر کس که با اظهارات تفرقهانگیز، مسئولین قانونی و منتخب ملت را هدف قرار دهد، به رأی مردم آسیب زده و با بلوا و هرج و مرج اهداف شیطانی صهیونیستها و دشمنان ایران عزیز را تعقیب می کند.
پاسداری از وحدت اسلامی؛ عبرتهای تاریخی و ضرورت برخورد قاطع
بازخوانی تقابل بنیصدر و رجوی و گروههای برانداز و تجزیهطلب، و تلاش آنان برای ایجاد انشقاق میان مردم و نیروهای مسلح، نشان میدهد که شکنندهسازی ساختار دفاعی در میانۀ معرکه، تکرار همان خیانت راهبردی و هموارسازی مسیر برای عملیات روانی موساد و سیا است. امروز نیز تفکرات متوهمانه امثال خرازی با طرح سخنان سست ، سخیف و بدون پشتوانه بهترین بهانه را برای سوءاستفاده دشمنان علیه ایران فراهم میسازد.
در این میان، هشدار صریح مرجع عالیقدر، آیتالله العظمی جوادی آملی با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر حرمت تکهتکه کردن اتحاد جامعه - حتی اگر با لباس روحانیت صورت گیرد- اتمام حجتی روشن است. ایشان فرمودند: اگر کسی -خدای ناکرده- عالماً عامداً دارد این وحدت اسلامی را به هم میزند، با او مبارزه کنید، ولو عمامه من بر سر او باشد. این پیام نورانی حضرت امیر(ع)، هشداری است به هر کس که با ادبیات تفرقهانگیز و دعوت به براندازی، امنیت و انسجام ملی را هدف گرفته باشد.
فرجام سخن؛ اتحاد مقدس، خط مقدم دفاع از اسلام و ایران
در شرایط جنگی، هرگونه صدایی که بوی براندازی، آنارشی و شکنندهسازی ساختارهای قانونی کشور را بدهد، محکوم به خاموشی است. اظهارات این فرد نه صدای حزبالله است و نه صدای روحانیت و نه پیام انقلاب اسلامی ؛ بلکه زاییده تفکری معیوب و ناقص از اسلام و گفتمان انقلابی است که هیچ نسبتی با عقلانیت و کرامت انسانی ندارد.
جامعه روحانیت مبارز، از دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی میخواهد که با این قبیل هنجارشکنیهای علنی، برابر قانون و بدون مماشات برخورد کنند.
شورای وحدت. اخبار بانوان: دوران تسامح با فتنهگران و دروغپردا زان به سر آمده است؛ اینک وقت تجلی همبستگی ملی و در هم کوبیدن هر گونه توطئه داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامی است. امروز وقت پاسداری از خاک و کیان جمهوری اسلامی و ایران عزیز است.
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ
(سوره انفال، آیه 8 )
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
جامعه روحانیت مبارز
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