به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده ظهر یکشنبه در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش فارس، با اشاره به توجه دولت به حوزه تعلیم و تربیت گفت: اینکه رئیسجمهور توجه ویژهای به آموزش و پرورش دارد، مایه مباهات است و این نگاه، مسئولیت مجموعه تعلیم و تربیت را سنگینتر میکند.
وی افزود: حتی در سختترین شرایط جنگی نیز آموزش و پرورش مورد غفلت قرار نگرفت و رئیسجمهور همواره بر اهمیت این حوزه تأکید داشته است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه مدرسه در جامعه گفت: مدرسه یکی از بنیادیترین سلولهای جامعه است و هدف قرار گرفتن مدارس از سوی دشمن نشان میدهد که آنان سرچشمه پیشرفت و توسعه کشور را نشانه گرفتهاند.
حکیمزاده ادامه داد: حمله به یک مدرسه به عنوان نخستین هدف، بیانگر آن است که دشمن به دنبال ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش جامعه از طریق آسیب زدن به محیطهای آموزشی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع «فقر یادگیری» اظهار کرد: ممکن است با وجود صرف هزینههای مختلف برای آموزش، دانشآموز همچنان مهارتها و آموختههای لازم را کسب نکرده باشد و این مسئله از منظر اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: ناکامی در تحصیل میتواند زمینهساز بروز برخی آسیبهای اجتماعی شود و به همین دلیل مقابله با ضعف یادگیری باید یکی از اولویتهای نظام آموزشی باشد.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی نیز در بسیاری موارد با ضعف یادگیری ارتباط دارد، گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی، آموزشهای رایگان در پایگاههای طرح «حامی» ارائه میشود تا خانوادهها برای جبران عقبماندگی تحصیلی فرزندان خود با مانع مالی مواجه نباشند.
حکیمزاده ادامه داد: ارائه خدمات به شهروندان از رویکردهای دولت وفاق است و آموزش و پرورش نیز در همین مسیر تلاش میکند با اجرای طرح «حامی»، خدمات آموزشی رایگان را در اختیار خانوادههای هدف قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به آسیبهای ناشی از آموزش مجازی در دورههای گذشته گفت: ضعف یادگیری بخشی از دانشآموزان ناشی از کاستیهای آموزشهای غیرحضوری بوده است؛ از این رو موضوع برگزاری کلاسهای حضوری با رئیسجمهور مطرح و با برگزاری این کلاسها موافقت شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی فارس اظهار کرد: این استان در اجرای طرحها و برنامههای آموزشی همواره پیشرو بوده و نمونههایی مانند طرح «گلستانخوانی» نشاندهنده توجه فارس به ظرفیتهای فرهنگی و بومی در آموزش دانشآموزان است.
حکیمزاده با بیان اینکه فارس در بسیاری از برنامهها بیش از تعهدات تعیینشده عمل کرده است، گفت: همین عملکرد موجب شده فارس در سطح کشور برجسته شود و در تحقق شاخصهای هدفگذاریشده نیز فراتر از انتظار ظاهر شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت دولت از آموزش و پرورش بیان کرد: دستور رئیسجمهور برای رفع مشکل سرورهای شبکه شاد نیز نشاندهنده توجه ویژه دولت به استمرار فرآیند آموزش و اهمیت دسترسی دانشآموزان به خدمات آموزشی است.
نظر شما