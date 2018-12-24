به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی، اظهار داشت: از ۱۲ سال پیش موضوع سلامت مردان توسط انجمن اورولوژی مورد توجه قرار گرفت و روزی به مناسبت سلامت مردان نامگذاری و پس از آن تبدیل به هفته سلامت مردان شد.

وی با اشاره به اینکه هر سال چند مورد از موضوع سلامت مردان در کنگره مورد توجه و بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، افزود: موضوع سلامت مردان مبحثی بسیار فراگیر است و بیش از ۱۰۰ مورد از جمله حوادث، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان ها و...، را شامل می‌شود.

دبیر علمی سومین کنگره سلامت مردان، ادامه داد: کنگره امسال به صورت ویژه به موضوع سرطان‌های مردان و ناباروری و ناتوانی‌های جنسی توجه کرده است. همچنین وجه تمایز کنگره امسال با سایر کنگره ها این بوده که جنبه های علمی تخصصی و فوق تخصصی را چندان وارد نشده ایم و هدف از کنگره موضوعات سلامت محور، پیشگیرانه و جامعه نگر است و در نهایت بتوانیم یک استراتژی پیشگیری و درمان در حوزه بیماری‌های مردان ارائه دهیم.

وی در مورد سرطان های شایع در مردان گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش و سیستم ادراری بسیاری از مردان را گرفتار می‌کند و سرطان ریه و کبد نیز در کمین مردان قرار دارد که بر همین اساس این موضوع در کنگره امسال سلامت مردان مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمانی، تومورها، بیماری‌های قلبی عروقی و تروما را سه عامل مهمی برشمرد که جان مردان ایرانی را به خطر می اندازد و باعث مرگ آنها می‌شود، گفت: همه این عوامل خطر از طریق راهکارهای آموزشی و توجه به آن قابل پیشگیری بوده و می توان تا حدود زیادی این عوامل خطر را تحت کنترل قرار داد.