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۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۵

دبیر علمی سومین کنگره سلامت مردان عنوان کرد؛

سه عامل خطری که جان مردان ایرانی را می‌گیرد

سه عامل خطری که جان مردان ایرانی را می‌گیرد

دبیر علمی سومین کنگره سلامت مردان با اشاره به ۳ عامل خطری که بیشتر بلای جان مردان ایرانی است، گفت: همه این عوامل خطر از طریق راهکارهای آموزشی و پیشگیری، قابل کنترل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی، اظهار داشت: از ۱۲ سال پیش موضوع سلامت مردان توسط انجمن اورولوژی مورد توجه قرار گرفت و روزی به مناسبت سلامت مردان نامگذاری و پس از آن تبدیل به هفته سلامت مردان شد.

وی با اشاره به اینکه هر سال چند مورد از موضوع سلامت مردان در کنگره مورد توجه و بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، افزود: موضوع سلامت مردان مبحثی بسیار فراگیر است و بیش از ۱۰۰ مورد از جمله حوادث، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان ها و...، را شامل می‌شود.

دبیر علمی سومین کنگره سلامت مردان، ادامه داد: کنگره امسال به صورت ویژه به موضوع سرطان‌های مردان و ناباروری و ناتوانی‌های جنسی توجه کرده است. همچنین وجه تمایز کنگره امسال با سایر کنگره ها این بوده که جنبه های علمی تخصصی و فوق تخصصی را چندان وارد نشده ایم و هدف از کنگره موضوعات سلامت محور، پیشگیرانه و جامعه نگر است و در نهایت بتوانیم یک استراتژی پیشگیری و درمان در حوزه بیماری‌های مردان ارائه دهیم.

وی در مورد سرطان های شایع در مردان گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش و سیستم ادراری بسیاری از مردان را گرفتار می‌کند و سرطان ریه و کبد نیز در کمین مردان قرار دارد که بر همین اساس این موضوع در کنگره امسال سلامت مردان مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمانی، تومورها، بیماری‌های قلبی عروقی و تروما را سه عامل مهمی برشمرد که جان مردان ایرانی را به خطر می اندازد و باعث مرگ آنها می‌شود، گفت: همه این عوامل خطر از طریق راهکارهای آموزشی و توجه به آن قابل پیشگیری بوده و می توان تا حدود زیادی این عوامل خطر را تحت کنترل قرار داد.

کد مطلب 4493569
حبیب احسنی پور

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