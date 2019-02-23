۵۹ درصد مردان ۴۵ تا ۶۰ ساله ایرانی دچار کمبود ویتامین D هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی، روز شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت مردان برگزار شد، با بیان اینکه الگوی غذایی مردان مطلوب نیست، افزود: مطالعات نشان می‌دهد الگوی غذایی مردان مناسب نیست، بطوریکه ۱۷ درصد مردان بالای ۱۸ سال حداقل دو بار در روز میوه می خورند و ۴۰ درصد مردان روزانه سه واحد سبزی مصرف می‌کنند.

وی با عنوان این مطلب که مردان بالای ۱۸ سال ۷۵ درصد اضافه وزن و چاقی دارند، ادامه داد: ۴۰ درصد مردان بالای ۴۵ سال در کشور مبتلا به فشار خون و کلسترول بالا هستند که یکی از علل مهم آن تغذیه نامناسب است. همچنین اضافه وزن پسران سنین ۷ تا ۱۸ سال در حدود ۲۲ درصد بیشتر از دختران در این سنین است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۵۹ درصد مردان ۴۵ تا ۶۰ ساله دچار کمبود ویتامین D هستند، گفت: میزان کمبود ویتامین D در مردان ۱۴ تا ۲۰ ساله ۵۸ درصد است. این در حالی است که کمبود ویتامین D خطر پوکی استخوان را افزایش داده و عدم کمبود آن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر از طریق شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور و در قالب طرح تحول سلامت خدمات و مراقبت‌های تغذیه‌ای وسیعی تدوین شده و از طریق خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و … برای مردان ارائه می‌شود. یکی از اقدامات‌مان بکارگیری ۱۲۰۰ کارشناس تغذیه در این مراکز است که تمام مردانی را که مراجعه می‌کنند از نظر الگوی غذایی و نمایه توده بدنی ارزیابی کرده و مردانی را که دچار دیابت، چربی خون و…، هستند، به پزشک یا کارشناس تغذیه ارجاع می‌دهند.

عبداللهی گفت: یکی از اقداماتما نیز بحث مکمل یاری با ویتامین D است که در حال حاضر در تمام دبیرستان‌های پسرانه انجام می‌شود.