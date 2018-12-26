نقدها را پوپولیستی نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی نقد کتاب که سه شنبه هر هفته در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود، کتاب «درباره مانایی و میرایی» با حضور نویسنده کتاب احمد شاکری، مهدی جهان و محمد حنیف نقد و بررسی شد.
شاکری در ابتدای این نشست گفت: مجموعه هفت نقد از هفت کتاب در مجموعه «درباره مانایی و میرایی» گردآوری شده که سعی کردم در این مجموعه تنوع قالبی و موضوعی را رعایت کنم.
او با بیان اینکه مجموعه نقد «درباره مانایی و میرایی» به معنای متداول آن نیست، افزود: اینگونه نبوده است که با مفروض پنداشتن روشهای تحلیلی برای نقد کردن به سراغ کتابها برویم و برداشتهایمان را بیان و نقد کنیم.
شاکری ادامه داد: در این کتاب در هر یک از بخشها، متنی در خصوص روش تبیین نقد ارائه شده است. البته بیشتر دغدغه من در نگارش این کتاب نقد صرف نبوده، بلکه پژوهش بوده است زیرا جایگاه نقد مکتوب در کشور ما جایگاه در خور و قابل اعتنایی نیست.
شاکری با تاکید بر اینکه ادبیات ما به شدت نیاز به نقد مکتوب دارد زیرا نقد شفاهی آن ماندگاری و ساختار علمی را ندارد، اظهار کرد: کتاب «درباره مانایی و میرایی» همان بودن و نبودن است؛ آثاری که در این مجموعه مورد نقد قرار گرفته با موضوع جنگ و دفاع مقدس است و جنگ و دفاع مقدس عرصه مانایی و میرایی است.
مهدی جهان در این نشست با بیان اینکه نقد باید منطقی باشد بیان کرد: در دهه 80 و 90 علی رغم ایراداتی که وجود داشت، در زمینه نقد با رشد مواجه شدیم.نویسنده کتاب درباره مانایی و میرایی در این مجموعه نقد را با نظریه همراه کرده البته باید برای نقد تقسیمبندی قائل شویم.
در ادامه این نشست محمد حنیف گفت: این کتاب در مقایسه با دیگر کتابهای شاکری، کار سادهتری است؛ نویسنده باید مخاطب را در نظر بگیرد، سادهنویسی را بر پیچیدهنویسی ترجیح دهد و از لغات نامأنوس پرهیز کند.
او دامه داد: در این کتاب سادهنویسی رعایت نشده و از جملات بلندی به کار گرفته شده است البته معتقد نیستم نوشتن به این صورت اشتباه است اما باید از واژگانی استفاده شود که افکار ما را منتقل کند.
حنیف با بیان اینکه در این مجموعه از کلمات تخصصی استفاده شده است و با اصول اولیه نگارش هم خوانی ندارد، تصریح کرد: این قطعا در آینده ماندگار میشود اما ایراداتی نیز دارد و معتقدم جای چنین کتابهایی خالی است.
شاکری در انتهای نشست گفت: برخی از اشکالاتی که مطرح شد، وجود دارد؛ پراکندگی در قالب موضوع هست اما اعتقاد ندارم که مطالب با هم مرتبط نیستند.
او اظهار کرد: نباید نقدها پوپولیستی شوند و به خاطر اینکه معانی کلمات را متوجه نمیشویم، ایراد بگیریم بلکه باید مخاطب با خواندن کتاب بر علم خود بیفزاید و به کتابهای دیگر مراجعه کند.
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