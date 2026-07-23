به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با استاندار خوزستان و نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و تخصیص اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، بخش قابل‌توجهی از مطالبات گندمکاران تا پایان هفته جاری پرداخت خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان بیان کرد: این استان بیش از ۵۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی دارد که مطالعات مربوط به آنها انجام شده است اما اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده به تأمین منابع مالی نیاز دارد.

طلایی تصریح کرد: دولت در بودجه امسال اعتباراتی برای اجرای این طرح‌ها در نظر گرفته است و استفاده از ظرفیت مولدسازی و سایر منابع مالی نیز دنبال می‌شود.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار خوزستان ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی خوزستان از اولویت‌های دولت است و امیدواریم با همکاری مدیریت اجرایی استان و نمایندگان مجلس، طرح‌های این حوزه با سرعت بیشتری عملیاتی شوند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران دِینی بر عهده دولت است و تلاش می‌شود این مطالبات هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا کشاورزان با آرامش خاطر برای کشت پاییزه آماده شوند.