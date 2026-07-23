به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، چندین واحد اشتغالزایی ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد افتتاح شد.
در این بازدید و آیین افتتاح، اکبر بهنامجو استاندار قم، حجتالاسلام والمسلمین موسوی رئیسکل دادگستری استان قم، سردار جمیری فرمانده سپاه استان قم، سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم، مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، حجتالاسلام والمسلمین محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم، مدیرکل حراست استانداری قم، حجتالاسلام والمسلمین علی زمزم سرپرست ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم و صادق چهرقانی سرپرست ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم حضور داشتند.
پروژههای افتتاحشده شامل واحدهای شیرینیپزی، خشکپزی، لبنیاتی، تولید قارچ و گاوداری است که با هدف خودکفایی مرکز، توانمندسازی اقتصادی و بازگشت عزتمندانه بهبودیافتگان به جامعه راهاندازی شدهاند.
یادآور میشود، با توجه به برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در قم، برنامههای هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در این استان با تأخیر برگزار میشود.در این نسخه، غلطهای املایی و نشانهگذاری اصلاح شده، فاصلهگذاریها استاندارد شده و متن روانتر شده است.
قم- چندین واحد اشتغالزایی ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد با هدف توانمندسازی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تسهیل بازگشت عزتمندانه آنان به جامعه در استان قم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، چندین واحد اشتغالزایی ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد افتتاح شد.
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