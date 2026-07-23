سردار قربانی: اطاعت از ولایت فقیه رمز عبور از تهدیدات دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم رشت و مراسم اولین سالگرد پیر بسیجیان گیلان جانباز شیمیایی حاج حسن جوشن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیش از ۶۰۰۰ زن به شهادت رسیده اند که بالغ بر هزار نفر از آنان در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و این نشاندهنده نقش محوری زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی است.

سردار قربانی با تأکید بر جایگاه والای زنان در نظام اسلامی، تصریح کرد: زنان ایران اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، همواره در صحنه های مختلف انقلاب، دفاع مقدس و مقابله با توطئه های دشمنان، پیشگام بوده اند و شهادت هزاران زن، گواهی بر این مدعاست. این عزیزان با الهام از حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (کبری)، در دفاع از آرمان های انقلاب و ولایت فقیه، از جان خود گذشتند.

چپاول ۸۰ درصدی ایران توسط استکبار در دوران پهلوی

وی با اشاره به اسناد تاریخی به دست آمده در سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تصریح کرد: در دوران ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، به ویژه در ۳۰۰ سال اخیر، ۸۰ درصد از خاک ایران توسط استکبار چپاول و غارت شده است. در زمان رضاشاه، جمعیت ایران ۲۲ میلیون نفر بود و پس از کودتای ۲۸ مرداد، محمدرضا پهلوی بحرین را از ایران جدا کرد و زمینه های نفوذ استکبار را در کشور فراهم آورد.

فرمانده لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس افزود: در قبل از انقلاب، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه شوروی و اسرائیل به طور مستقیم در ایران حضور داشتند و ایران را به چندین بخش تقسیم کرده بودند؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره)، ایران از چنگال ابرقدرت ها نجات یافت و حماسه های بزرگی در گنبد، سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر نقاط کشور رقم خورد.

نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس

سردار قربانی با تأکید بر نقش بی بدیل ولایت فقیه در هدایت انقلاب و دفاع مقدس، گفت: اگر پدران شهدا و ولایت فقیه وارد نمی شدند، ایران به دست استکبار تکه پاره میشد. اما امام راحل (ره) با رهبری خود، ایران را از چنگال آمریکا و روسیه شوروی بیرون کشید و کشور را به مسیر اقتدار و عزت هدایت کرد.

وی با اشاره به حماسه های دفاع مقدس، افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس، ایران با ۱۹۰ هزار شهید، ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، ۲۵۰۰ شهید آذر، ۲۴۰۰۰ جانباز و ایثارگری های بی نظیر رزمندگان، ثابت کرد که قدرت ایران بر پایه ایمان و اطاعت از ولی فقیه استوار است. ۴۰۰۰ شهید متأهل گیلانی، دنیا را زیر پا گذاشتند و در راه دفاع از کیان کشور، جان خود را فدا کردند.

اقتدار موشکی و بازدارندگی امروز ایران

فرمانده لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس با اشاره به توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی، افزود: امروز ایران به تولید موشک هایی با برد ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر دست یافته است و توانایی شلیک موشک از ۲۰۰ کیلومتری تا ۳۰۰۰ کیلومتری را دارد. تولید سوخت جامد و مایع در کشور ۷ برابر افزایش یافته و این قدرت موشکی، کوری چشم نتانیاهو، ترامپ و سران کشورهای عربی است.

سردار قربانی تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل با وجود همه تبلیغات و جنگ روانی، هیچ غلطی نمی توانند بکنند. اگر دشمنان جرات لشکرکشی به ایران را داشته باشند، با قدرت بازدارندگی سپاه و ارتش مواجه خواهند شد و ما آنها را در خاک خودشان شکست خواهیم داد.

خاطراتی از فرماندهان شهید؛ حاج حسن جوشن و سرداران بزرگ

وی با بیان خاطراتی از فرماندهان شهید، گفت: حاج حسن جوشن، این قهرمان ملی و الگوی اخلاق، از جمله شخصیت هایی بود که در دوران دفاع مقدس، با وجود مخفی شدن از سوی دشمنان، در جبهه حضور یافت و در عملیات ها نقش بی بدیلی ایفا کرد. من خودم شاهد بودم که در یکی از عملیات ها، ایشان با وجود مجروحیت شدید، از رفتن به بیمارستان خودداری کرد و با اصرار فراوان، به خط مقدم بازگشت و فرماندهی لشکر را بر عهده گرفت.

تأکید بر وحدت و بصیرت در برابر دشمنان

فرمانده لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و بصیرت در جامعه، تصریح کرد: امروز الحمدلله وحدت بی نظیری در استان گیلان و سراسر کشور به برکت رهبری مقام معظم رهبری محقق شده است. ما باید این وحدت را پاسداری کنیم و با حضور در نماز جمعه، مراسم ها و تجمعات، دشمن را ناامید سازیم. ۱۴۵ شب حضور مردم در خیابانها و میادین، نشان دهنده عزم راسخ ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب است.

سردار قربانی از جوانان و نوجوانان خواست تا با مسلح شدن به آموزش های نظامی و عقیدتی، آماده دفاع از کشور باشند و افزود: ۱۵۰ گردان در شمال کشور آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمن هستند و همه ما باید تحت امر فرماندهی سپاه، هماهنگی کامل داشته باشیم.