https://mehrnews.com/x3cDF8 ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6897197 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۳ اجتماع مردم ایرانشهر به شب ۱۴۴ رسید ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و چهل و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 77 MB کد مطلب 6897197 کپی شد مطالب مرتبط راهاندازی فروشگاههای دائمی محصولات کارآفرینی در سیستان و بلوچستان رشد ۶۵ درصدی هنرجویان فنی حرفه ای در سیستان و بلوچستان ظرفیت زنان ایرانشهر در پیوند با هنر سوزندوزی باید بیش از پیش دیده شود برچسبها اجتماع مردمی تجمع مردمی ایرانشهر
نظر شما