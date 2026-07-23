مسیر بهشت هموار شد؛ تردد یکسره زائران از مرز خسروی تا کربلا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان کرمانشاه، دیار سنگ و آب و دروازه تاریخی عتبات عالیات، این روزها با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، حال و هوای دیگری به خود گرفته است. مرز کهن و بااصالت خسروی به عنوان قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین مسیر تردد زائران، با تحولی شگرف در زیرساخت‌های عمرانی و امکانات رفاهی، آغوش خود را به روی میلیون‌ها عاشق دلباخته باز کرده است. آنچه امسال مرز خسروی را از سایر گذرگاه‌های مرزی کشور متمایز می‌کند، تنها قدمت و فاصله کوتاه‌تر آن تا کربلای معلی نیست، بلکه سطح بی‌نظیر آمادگی، توسعه امکانات به‌روز و سهولت ترددی است که در سایه مدیریت منسجم، تجربه‌ای شیرین و کاملاً بی‌دغدغه را برای زائران رقم می‌زند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های زائران در سفرهای زمینی، مسئله حمل‌ونقل، ترافیک منتهی به مرزها و دسترسی آسان به پایانه‌های خروجی است. مرز خسروی در این زمینه با یک برنامه‌ریزی جامع و مهندسی دقیق، گوی سبقت را ربوده است. احداث، توسعه و ساماندهی پارکینگ‌های وسیع با ظرفیت پذیرش ده‌ها هزار خودرو در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به پایانه مرزی، شاهکاری در مدیریت ترافیک اربعین محسوب می‌شود. زائران دیگر نیازی به طی مسافت‌های طولانی و طاقت‌فرسا در گرمای تابستان ندارند؛ چرا که خودروهای شخصی خود را در پارکینگ‌هایی ایمن پارک کرده و با کمترین میزان پیاده‌روی به سالن‌های خنک و مجهز پایانه می‌رسند. علاوه بر این، برای رفاه حال زائران، ناوگان گسترده‌ای از اتوبوس‌های مجهز در محدوده پارکینگ‌ها مستقر شده‌اند تا مسافران را تا نقطه صفر مرزی منتقل کنند. این چرخه بی‌وقفه خدمت‌رسانی در آن سوی مرز نیز با قدرت ادامه دارد و اتوبوس‌ها و خودروهای مستقر در خاک عراق، زائران را به سرعت از مرز منذریه به گاراژهای حمل‌ونقل و سپس به شهرهای زیارتی منتقل می‌کنند.

اما نقطه اوج شکوه خدمات‌رسانی در مرز خسروی که به عنوان یک دستاورد بزرگ، نوآورانه و تاریخی در اربعین امسال محقق شد، امکان تردد یکسره و مستقیم اتوبوس‌های مسافربری ایرانی از مبدأ شهرهای مختلف کشور تا قلب کربلای معلی است. این طرح انقلابی که با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های فشرده دیپلماتیک و اجرایی به ثمر نشسته، خط بطلانی بر تمام خستگی‌ها، معطلی‌ها و سرگردانی‌های زائران در مرزها کشیده است. زائرانی که تا پیش از این مجبور بودند در نقطه صفر مرزی از اتوبوس پیاده شده، با چمدان‌ها و وسایل خود مسیر گیت‌ها را پیاده طی کنند و در آن سوی مرز با پرداخت هزینه‌های متغیر و تحمل گرمای شدید به دنبال وسیله نقلیه عراقی بگردند، اکنون با آرامش کامل در همان صندلی اتوبوس ایرانی خود می‌نشینند و پس از انجام سریع تشریفات قانونی، مستقیماً راهی عتبات عالیات می‌شوند.

این امکان بی‌نظیر، علاوه بر تأمین رفاه و آسایش، نقش بسزایی در کاهش چشمگیر هزینه‌های سفر، صرفه‌جویی در زمان و حفظ سلامت زائران، به‌ویژه سالمندان و کودکان دارد. کیفیت بالای ناوگان حمل‌ونقل مسافربری ایرانی، وجود سیستم‌های سرمایشی مطلوب و حضور رانندگان آشنا به مسیر، سفری ایمن و خنک را در دل تابستان سوزان عراق تضمین می‌کند. مرز خسروی با این ابتکار عمل، نه‌تنها قدرت زیرساخت‌های فیزیکی خود را به رخ کشیده، بلکه نشان داده است که دیپلماسی زیارت می‌تواند در خدمت رفاه عمومی قرار گیرد و مسیر رسیدن به بهشت را برای عاشقان مکتب عاشورا، هموارتر از همیشه سازد.

تجربه شیرین دسترسی آسان و خدمات رفاهی مطلوب

یکی از زائران حاضر در پایانه مرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از وضعیت زیرساخت‌ها اظهار کرد: امسال برای دومین اربعین است که مرز خسروی را برای تردد به سمت عتبات عالیات انتخاب می‌کنیم و به جرئت می‌توانم بگویم از نظر رفاهی، این بهترین مرزی است که پس از سال‌ها تردد اربعینی در حال تجربه کردن آن هستیم.

وی در ادامه با اشاره به نظم موجود در منطقه مرزی افزود: خوشبختانه توانستیم خودروی شخصی خود را تا نزدیک‌ترین نقطه مرزی بیاوریم و پارکینگ در همین حوالی و کاملاً در دسترس بود. مسیر پیاده‌روی ما از محل پارک تا سالن مرزی تنها در حد ۲ دقیقه زمان برد که این موضوع برای جلوگیری از خستگی زائران بی‌نظیر است؛ امیدواریم در طرف عراقی هم به مانند سال گذشته، امکانات حمل‌ونقل و رفاهی به بهترین شکل مهیا باشد.

تردد یکسره به کربلا؛ پایان معطلی‌های مرزی

زائر دیگری که با کاروان اتوبوسی و به صورت مستقیم عازم عراق بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاروان ما نخستین گروهی است که سفر یکسره از مبدأ تهران تا کربلا را از طریق مرز خسروی تجربه می‌کند. با توجه به این سفر پیوسته و یکسره، قطعاً در هزینه و وقت زائران صرفه‌جویی چشمگیری خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از اجرای این طرح نوین تصریح کرد: امیدواریم که تجربه بسیار خوبی از این مسیر ثبت شود تا در سال‌های آینده هم این نوع سفر اربعینی را تکرار کنیم. کیفیت عالی اتوبوس‌های ایرانی و راحتی آن‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل ما برای انتخاب این نوع سفر بود. دومین دلیل اصلی ما این بود که توقف در پایانه مرزی به صورت انفرادی و تغییر مکرر خودرو همواره خسته‌کننده بود، اما حالا با انتخاب این سفر یکسره و مستقیم، با آرامش کامل و بدون جابه‌جایی بار و مسافر به مقصد می‌رسیم.

عبور بیش از ۹۰ هزار زائر از دروازه خسروی

علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه آماری از آخرین وضعیت تردد زوار در پایانه مرزی خسروی، اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۹۲ هزار و ۸۷۰ نفر از مرز خسروی تردد داشته‌اند که از این تعداد، ۴۸ هزار و ۵۳۹ نفر از مرز خارج شده و ۴۴ هزار و ۳۳۱ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی میزان تردد در روز گذشته (۳۱ تیرماه) را ۵۶۷۹ نفر اعلام کرد و به خبرنگار مهر گفت: از این آمار، ۴۷۰۶ زائر از مرز خارج شده و ۹۷۳ نفر به کشور بازگشته‌اند. هرچه به سمت ایام اوج اربعین پیش برویم، روند تردد از این مرز افزایشی خواهد شد. در حال حاضر همه امکانات و زیرساخت‌ها برای تردد آسان زوار در مرز خسروی فراهم است و روند خدمت‌رسانی تا پایان موج بازگشت زائرین تداوم خواهد داشت.

اعزام مستقیم زائران با ناوگان ایرانی به قلب عراق

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر، از یک رویداد مهم خبر داد و بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و هماهنگی همه‌جانبه میان دستگاه‌های ذی‌ربط، شرایطی فراهم شده است تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر که زائران را از اقصی‌نقاط کشور به پایانه مرزی خسروی منتقل می‌کند، پس از انجام تشریفات لازم، همان زائران را به صورت مستقیم و بدون پیاده شدن، به کربلای معلی اعزام کند.

سلیمی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف تسهیل در تردد، کاهش زمان انتظار، افزایش رفاه سفر و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام شده و نقش کلیدی در روان‌سازی جابه‌جایی‌ها دارد. مرز بین‌المللی خسروی به دلیل زیرساخت‌های بی‌نظیر، یکی از مسیرهای اصلی و کاملاً آماده برای اربعین است و تمامی تمهیدات لازم در حوزه مدیریت ناوگان اندیشیده شده تا زائران با ایمنی و سهولت کامل راهی کربلا شوند.

مرز کهن خسروی با گام‌های بلندی که در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحول ناوگان حمل‌ونقل برداشته، نویدبخش برگزاری باشکوه‌ترین و روان‌ترین حماسه اربعین در سال‌های اخیر است. تحقق رؤیای دیرینه تردد یکسره اتوبوس‌های ایرانی تا کربلای معلی، نشان داد که با دیپلماسی فعال و مدیریت جهادی می‌توان سخت‌ترین گره‌های رفاهی را گشود و سفری شیرین را به عاشقان اباعبدالله (ع) هدیه داد؛ با این وجود، برای تثبیت این دستاورد بی‌نظیر و تبدیل مرز خسروی به شاهراه ترانزیت مسافر در خاورمیانه، مطالبه جدی و قطعی از دولت و وزارت امور خارجه این است که با انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با دولت مرکزی عراق، امکان تردد مستقیم ناوگان حمل‌ونقل ایرانی را تنها به ایام کوتاه اربعین محدود نکرده و بستر قانونی آن را برای اعزام کاروان‌های زیارتی و سیاحتی در تمام طول سال فراهم آورند تا اقتصاد گردشگری استان کرمانشاه شکوفایی پایداری را تجربه کند.