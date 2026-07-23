شهادت سروان «امیرمهدی سالمی» در حمله آمریکا به شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، سروان شهید امیرمهدی سالمی از نیروهای سایت مخابرات ارتش کشورمان، شب گذشته در جریان حمله هوایی آمریکا به منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام از فرزندان شهرستان سنقروکلیایی و اهل روستای گرجی‌بیان بود که در مسیر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد.

بر اساس اعلام منابع محلی، پیکر مطهر این افسر ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انجام مراحل قانونی، برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش منتقل خواهد شد.

مردم شهرستان سنقروکلیایی و استان کرمانشاه با انتشار پیام‌هایی، شهادت این رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفته و برای آن شهید والامقام، علو درجات و برای خانواده و بازماندگان وی صبر و اجر مسئلت کردند.