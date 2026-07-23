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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

شهادت سروان «امیرمهدی سالمی» در حمله آمریکا به شلمچه

شهادت سروان «امیرمهدی سالمی» در حمله آمریکا به شلمچه

کرمانشاه- سروان شهید «امیرمهدی سالمی» از نیروهای سایت مخابرات ارتش، در پی حمله هوایی آمریکا به منطقه شلمچه به شهادت رسید؛ این شهید والامقام اهل شهرستان سنقروکلیایی و روستای گرجی‌بیان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان شهید امیرمهدی سالمی از نیروهای سایت مخابرات ارتش کشورمان، شب گذشته در جریان حمله هوایی آمریکا به منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام از فرزندان شهرستان سنقروکلیایی و اهل روستای گرجی‌بیان بود که در مسیر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد.

شهادت سروان «امیرمهدی سالمی» در حمله آمریکا به شلمچه

بر اساس اعلام منابع محلی، پیکر مطهر این افسر ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انجام مراحل قانونی، برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش منتقل خواهد شد.

مردم شهرستان سنقروکلیایی و استان کرمانشاه با انتشار پیام‌هایی، شهادت این رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفته و برای آن شهید والامقام، علو درجات و برای خانواده و بازماندگان وی صبر و اجر مسئلت کردند.

کد مطلب 6897055

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      2 0
      پاسخ
      شهادت فرزند ایران زمین را به خانواده ایشان و مردمان دلاور کرمانشاه تبریک و تسلیت میگوییم، باشد که خون پاک شهدا ی والامقام دامان آمریکا ی کودک کش را بزودی خواهد گرفت و نصر الهی نزدیک است
    • ناشناخته IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      6 0
      پاسخ
      آمریکا خونخوار مرگ بر نیرنگ تو ـ در عصری که این همه علم پیشرفت کرده آمریکا و اسراییل در عقب ماندگی اخلاقی و توحش و آدم کشی زندگی میکنند ننگ بر زندگی اسراییلی ننگ بر زندگی آمریکایی عقب مانده ترین انسانهای روی زمین از نظر اخلاق و انسانیت
    • ناشناخته IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      8 0
      پاسخ
      آمریکا خونخوار مرگ بر نیرنگ تو ـ در عصری که این همه علم پیشرفت کرده آمریکا و اسراییل در عقب ماندگی اخلاقی و توحش و آدم کشی زندگی میکنند ننگ بر زندگی اسراییلی ننگ بر زندگی آمریکایی عقب مانده ترین انسانهای روی زمین از نظر اخلاق و انسانیت

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