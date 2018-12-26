صدور سند مالکیت برای۱۴میلیون هکتار از اراضی دولتی درخراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت حاجی پور پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اقدامات انجام شده در چند سال گذشته بیان کرد: طی سال های گذشته انقلابی ثبتی در سطح کشور و استان اتفاق افتاد.

وی گذر از مراحل سنتی و رسیدن به ثبت نوین و الکترونیکی اسناد را اقدامی بسیار بزرگ دانست و افزود: اگر مراحل ثبت اسناد الکترونیکی نمی شد، تمام تشکیلات جامعه ثبتی با بن بست محکمی رو به رو می شد.

حاجی پور اظهار کرد: امروز خدمات الکترونیکی از طریق ارتباط آنی و آرشیو الکترونیکی مشکلات موجود را رفع کرده و رانت خواری و سودجویی ها در سطح ثبت از بین رفته است.

وی با اشاره به پیشرفت های خراسان جنوبی در حوزه ثبت املاک و اسناد بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ (rover)، شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها، در این استان داریم.

حاجی پور با بیان اینکه اقدامات ثبتی را با بالاترین تکنولوژی های روز اروپا انجام می دهیم، گفت: خراسان جنوبی در کیفیت، کمیت و نقشه برداری سومین استان کشور بعد از سیستان و بلوچستان و کرمان است.

وی با بیان اینکه اراضی خراسان جنوبی قریب به ۱۵و نیم میلیون هکتار است، اظهار کرد: از این میزان ۱۴ و نیم میلیون هکتار اراضی دولتی بوده که توانسته ایم برای بالغ بر ۱۴ میلیون هکتار سند مالکیت صادر کنیم.