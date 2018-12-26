وزیر بهداشت سال نو میلادی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هاشمی، با بیان اینکه به رغم پیام صلح، دوستی و برادری پیامبران الهی، امروزه، جنگ، تبعیض، ظلم و رفتارهای غیر منطقی بر زندگی انسان ها سایه افکنده است، نزدیک شدن به افق زندگی سالم را گامی در مسیر تحقق کامل آموزه‌های پیام‌آوران الهی برشمرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است؛

با تقدیم صمیمانه ترین درودها

میلاد خجسته پیامبر رحمت حضرت عیسی مسیح (ع) و فرا رسیدن سال میلادی را تبریک می‌ گویم.

سال جدید میلادی در حالی آغاز می شود که به رغم پیام صلح، دوستی و برادری پیامبران الهی، با کمال تأسف، جنگ، تبعیض، ظلم و رفتارهای غیر منطقی بر زندگی انسان ها سایه افکنده است.

امیدوارم در سال جدید، بشر به سردمداری آزاداندیشان و اندیشمندان، در مسیر تحقق کامل آموزه‌های پیام‌آوران الهی گام بردارد و به افق زندگی سالم نزدیک‌تر شود.

ضمن تبریک مجدد این میلاد فرخنده، از خداوند متعال برای آحاد پیروان حضرت عیسی مسیح (ع) سلامت، صلح و آرامش آرزو می‌ کنم.