پوستر پنجمین جایزه فرشته رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر پنجمین دوره جایزه فرشته با موضوع «جاده» و طراحی ساعد مشکی رونمایی شد.
ساعد مشکی درباره این پوستر و شباهتهای آن با پوستر دوره چهارم با موضوع «آژیر قرمز» گفت: هدف این بود که در طراحی پوسترهای این رویداد به یونیفورم برسیم، به همیندلیل حتما میان این دو پوستر شباهتهایی چون استفاده از رنگهای تخت و محدود و فرمهای ساده مشترکاند که البته هر سال به فراخورِ موضوع مسابقه تغییر خواهد کرد.
وی از تاثیر موضوع این دوره و عنوان «جاده» بر طراحی این پوستر گفت: جاده همیشه فضایی شاعرانه را در ذهن تصویر میکند. وقتی از جاده صحبت می کنیم سفر و پیمودن مسیر تداعی میشود و بیشک آثار ارائه شده در رقابت نیز فضای متفاوتی نسبت به سال گذشته خواهند داشت. برای شخص من، جاده همیشه تداعیکننده مسیری است که انتهایش مشخص نیست و نمیدانیم که پس از هر پیچ یا در دوردستهای یک مسیر مستقیم، چه چیزی در انتظار ماست. در پوستر هم این نامشخص بودن و ابهام در مسیر دیده میشود. در ابتدا رنگِ سبز کاملا پخته مانند برگهای درختان فصل تابستان را پیشنهاد دادم اما در نهایت رنگ فیروزهای انتخاب شد.
پنجمین دوره جایزه فرشته با موضوع جاده، در دو بخش داستان کوتاه و عکس؛ برگزار خواهد شد.
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