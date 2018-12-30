خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ادامه سلسله اقدامات عجیب و غریب خود از زمان تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، روز چهارشنبه هفته گذشته به صورت مخفیانه به عراق سفر کرد. ترامپ پس از ورود به خاک عراق مستقیما به پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در الانبار رفت تا با نظامیان مستقر در آن دیدار کند.

ترامپ در جریان این سفر محرمانه و غیرمنتظره همسرش ملانیا را نیز با خود همراه ساخته بود. آنها پس از ورود به پایگاه عین الأسد واقع در استان الانبار اقدام به سلفی گرفتن های متعدد از خود با نظامیان آمریکایی کردند؛ گویی که خاک عراق به صحنه تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا تبدیل شده است.

نقض حاکمیت ملی عراق

جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که سفر غیرمنتظره و محرمانه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به عراق، نقض حاکمیت ملی این کشور و اهانت به مسئولان آن محسوب می شود. این سفر بر خلاف موازین و قوانین دیپلماتیک انجام شد.

شایسته آن بود که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ضمن رعایت موازین دیپلماتیک، مقامات عراقی را به صورت رسمی در جریان زمان دقیق سفر خود به این کشور می گذاشت تا بدین ترتیب، خود نیز آماج حملات و هجمه های سیاسی، رسانه ای و مردمی در عراق و حتی منطقه قرار نگیرد.

کارشناسان و ناظران سیاسی بر این باورند که ایالات متحده آمریکا پس از متحمل شدن شکست سنگین در عراق، اکنون به هر نحوی تلاش می کند تا حضور خود در این کشور را مسأله ای عادی و طبیعی جلوه دهد. بدین ترتیب، سفر غیرمنتظره و محرمانه ترامپ به خاک عراق آن هم برخلاف موازین دیپلماتیک را نمی توان با این مسأله بی ارتباط دانست.

در هر صورت، آنچه که اتفاق افتاده، نقض صریح حاکمیت ملی عراق محسوب می شود؛ هرچند که رئیس جمهوری آمریکا به منظور رهایی از فشارهایی که به دلیل اقدام غیرمتعارفش به وی تحمیل شده، تلاش می کند مسیر فرافکنی را در پیش گرفته و از اقدام خود دفاع کند.

استقبال با طعم موشک

مقامات، احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی و همچنین مردم عراق از سفر محرمانه و غیرمنتظره «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به این کشور هیچگونه استقبالی به عمل نیاوردند تا به رئیس جمهوری آمریکا این پیام را مخابره کنند که هر دیپلماتی در هرجایگاهی هم که باشد، باید به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد و در غیراین صورت متقابلا، احترامی هم نخواهد دید.

با این حال، سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری عراق به آمریکا بدون استقبال هم نبود و عراقی ها به سبک خود از او استقبال به عمل آوردند و همزمان با سفر ترامپ، سفارت واشنگتن در منطقه سبز بغداد را هدف شلیک دو موشک قرار دادند تا بدین سان، استقبال از ترامپ طعم موشک به خود گیرد!

عراقی ها این پیام را به رئیس جمهوری آمریکا ارسال کردند که بی توجهی به حاکمیت ملی کشورشان موجب پهن کردن فرش قرمز برای او نخواهد شد و بلکه برعکس، واکنش قاطعانه آنها را در پی خواهد داشت. این اقدام عراقی ها موجب ظهور و بروز نوعی ترس و وحشت در ترامپ شد و خود نیز به این مسأله اقرار کرد.

پیام قاطعانه گروه‌های سیاسی به رئیس جمهوری آمریکا

سفر محرمانه ترامپ به عراق و اظهاراتش درباره استفاده از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق برای حمله به سوریه در صورت لزوم و رعایت نکردن اصول دیپلماتیک و خودداری از رفتن به بغداد با واکنش تند مردم و جریان های سیاسی عراق روبرو شد.

در ابتدا ائتلاف اصلاح و سازندگی در پارلمان عراق با صدور بیانیه‌ای سفر ترامپ را محکوم و اعلام کرد: «اقدام رئیس‌جمهوری آمریکا در نقض آشکار حاکمیت عراق و ورودش به پایگاه عین‌الاسد در الانبار به گونه ای بود که گویا این کشور ایالتی از ایالت‌های آمریکا است. برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان امری ضروری برای بررسی این نقض حاکمیت ضروری گشته است».

ائتلاف البناء عراق نیز در بیانیه‌ای سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به این کشور را نقض آشکار و واضح قوانین و موازین دیپلماتیک دانست و تأکید کرد این سفر بیانگر برخورد برتری‌جویانه ترامپ در قبال دولت عراق است.

«محمود الربیعی» عضو دفتر سیاسی جریان «عصائب اهل الحق» نیز گفت: «ورود این‌چنینی ترامپ به عراق دلیلی بر بی‌توجهی آمریکا به استقلال، حاکمیت و اعتبار دولت (بغداد) است و همین امر، این مسأله را ضروری می سازد که بر لزوم سرعت بخشیدن به تصویب قانونی جهت اخراج نیروهای بیگانه از عراق تأکید کنیم».

«جعفر الحسینی» سخنگوی «گردان‌های حزب‌الله عراق»، وابسته به الحشد الشعبی، گفت: «این نیروهای مقاومت اسلامی هستند که آمریکا را مجبور خواهند کرد نیروهایش را از عراق بیرون بکشد». وی سفر غیرمنتظره ترامپ به عراق و مختصر کردن آن به دیدار با سربازان آمریکا در یک پایگاه نظامی را نشانه عدم احساس امنیت او در عراق دانست. الحسینی گفت که فرماندهان مقاومت اسلامی در عراق وعده داده‌اند که دستانی که بخواهد به کشورهای همسایه از جمله سوریه تعدی کند قطع خواهند کرد. وی تأکید کرد که تصمیم بر خروج نیروهای آمریکا از عراق نه به‌دست ترامپ که در اختیار ملت و پارلمان عراق است.

در همین حال، «هاشم الموسوی» سخنگوی رسمی جنبش النجباء در واکنش به سفر ترامپ گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور احمق آمریکا باید بداند که حاکمیت عراق با خون شهدا به دست آمده است و ایجاد پایگاه ها (ی نظامی) در کشور مقاومت و شهدا امکان ندارد. وی افزود: بر دولت واجب شد که نیروهای آمریکایی را بیرون کند چرا که نقض حاکمیت کشور بشمار می روند. وی با تاکید بر اینکه توهین به حاکمیت عراق توسط ترامپ بدون مجازات نخواهد ماند، تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که عراق پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه باشد.

ترامپ عبرت می گیرد؟

اکنون این سؤال ذهن افکار عمومی را به خود مشغول ساخته که آیا «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از اتفاقاتی که برای وی در عراق رخ داد و درسی که احزاب، جریان ها و گروه های مختلف سیاسی به وی دادند، درس عبرت می گیرد یا نه. هرچند ترامپ تلاش می کند وانمود کند که سفر وی به عراق موفقیت آمیز بوده است، اما خود نیز به خوبی می داند که این تلاش مذبوحانه چیزی از واقعیت را تغییر نمی دهد.

واکنش های به موقع، سنجیده و قاطعانه احزاب و جریان ها و ائتلاف های پارلمانی عراق و همچنین اعتراضات گسترده مردمی به سفر سرزده، غیرمنتظره و محرمانه دونالد ترامپ به این کشور، درس بزرگی بود که عراقی ها به صورت یکصدا و یکپارچه به رئیس جمهوری آمریکا دادند و اکنون باید دید که آیا او از این درس مهم، عبرت می گیرد و یا به رویکرد خود در قبال عراق ادامه می دهد؛ که در این صورت، باید منتظر پاسخ قاطعانه تری از سوی دولت، ملت و احزاب سیاسی عراق باشد.