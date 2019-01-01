استعفا کافی نیست؛ استیضاح شود!

مجله مهر: روز یکشنبه الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس خبری مبنی‌ بر استعفای وزیر بهداشت را در توییتر خود منتشر کرد و به سرعت همه رسانه‌ها نیز به نقل از این عضو موثر فراکسیون امید خبر شگفت‌آور وداع قاضی‌زاده هاشمی از دولت حسن روحانی -آن هم در پایان شصت‌وپنجمین ماه تکیه زدن بر صندلی وزارت.

حضرتی دلیل این استعفا را کاهش بودجه سلامت و اختلافات این وزارتخانه با سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد و نوشت «بنده از کانال‌های مختلفی پیگیری کردم که قاضی‌زاده‌هاشمی سه جلسه است که در جلسات هیأت دولت شرکت نمی‌کند و استعفا داده است.» و بلافاصله یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز از عدم پذیرش این استعفا از سوی رییس‌جمهوری خبر داد.

پس از انتشار این موضوع بلافاصله گمانه‌زنی‌های زیادی درباره دلیل استعفای قاضی‌زاده هاشمی انجام شد اما افکار عمومی و کاربران فضای مجازی نسبت به این مسئله مواضع دیگری دارند. محمدرضا رضازاده خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری فارس در توییتر خود در واکنش به این اتفاق به طعنه نوشت: «خبر تکراری بود، استعفای وزیربهداشت!»

محمدعلی شهابی تحلیلگر حوزه سلامت نیز در کانال شخصی خود با اشاره به این نکته که وزارت بهداشت در ۵ سال گذشته درگیر تضاد منافع مدیران ارشد خود بوده، نوشت: آنهایی که نادانسته اظهار نظر می‌کنند خوب بدانند که در این ۵ سال بزرگترین سوءمدیریت در کشور در همین وزارتخانه وجود داشت، چون وزیرش تماما در سفرهای استانی، جلسات سخنرانی ، همایش‌های توخالی و در جایی غیر از وزارت‌خانه حضور داشت؛ پس نگران بی‌وزیر ماندن وزارتخانه نباشند!

علی رجبی روزنامه‌نگاری که سابقه دبیری حوزه سلامت در روزنامه همشهری را نیز دارد، در این باره نوشت: «یک نماینده مجلس فاش کرده که وزیر بهداشت استعفا داده. فعلا دلیلش برای من مهم نیست؛ اما بعید نیست به‌زودی حزب جدیدی با محوریت قاضی‌زاده هاشمی و از بدنه مدیران بهداشت‌ودرمان رونمایی بشه.»

کاربری به نام رضا کریمی هم گفته است:

و یا کاربری با اسم مستعار کایوت نوشته است : «وزیر بهداشت بعنوان آخرین بازدید رفته موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) تا به بچه‌های یتیم و معلول سر بزنه. زحمت نکش دکتر جون. ما همون موقع که شما راجع به تامین هزینه کودک مبتلا به S.M.A گفتی «نمی‌تونی واسه طول عمر بیشترش ۱میلیارد هزینه کنی» فهمیدیم چقدر کودک دوستی.»

کاربری به نام دخو نیز با کنار هم قرار دادن طرح‌تحول‌سلامت و توافق هسته‌ای، در توییتر شخصی خود آورده است:

از سوی دیگر صبح امروز نیز ۶ تشکل دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه دوران گروکشی سیاسی تمام شده، تصریح کردند که استعفا برای وزیر بهداشت کم است و ایشان باید استیضاح شود. در بخشی از این بیانیه آمده است: «این اقدام وزیر بهداشت اگر به جهت اینکه قبول کرده‌اند مدیریت نظام سلامت حرفه ایشان نیست را اقدامی پسندیده می‌دانیم و سایر مدیران ناکارامد نظام سلامت را به استعفا دعوت می‌کنیم. اما اگر این تلاش برای افزایش بودجه، برای حفظ اندک آبرو و اعتبار باقیمانده برای طرح تحول باشد بهتر است خود را برای پاسخگویی به افکار عمومی ملت شریف ایران آماده کنند!»

واکنش کاربران فضای مجازی و دانشجویان علوم پزشکی نشان می‌دهد که عموم آنها کمبود بودجه وزارت بهداشت را صرفا یک بهانه برای استعفای وزیربهداشت و عدم پاسخگوی آن نسبت به عدم‌اجرا و عملکرد آن طرح تحول سلامت می‌دانند. البته مشاور وزیر بهداشت در واکنش به حواشی مطرح درباره استعفا و خداحافظی وزیر بهداشت گفته است: مباحث مطرح مبنی بر خداحافظی وزیر، استنباط رسانه‌ای است!