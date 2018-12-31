خبرگزاری مهر، گروه سلامت: شایعه استعفای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای هفته جاری در محافل سیاسی و رسانه ای مطرح می شد، تا این که الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در صفحه توئیتر شخصی اش رسما این خبر را اعلام کرد.

پس از آن، برخی دیگر اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه با رسانه‌ها این مسئله را تایید کردند. تا این که پیش از ظهر امروز برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر از خداحافظی قاضی زاده هاشمی در جلسه شورای معاونین وزارتخانه دادند.

در همین حال مسئولین وزارت بهداشت و نیز شورای اطلاع رسانی دولت در تایید یا رد این خبر اظهار نظر مشخصی را اعلام نکردند.

در این زمینه عباس زارع‌نژاد مشاور وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخباری که در شبکه‌های مجازی پیرامون موضوع استعفای وزیر بهداشت مطرح شده، گفت: وزیر بهداشت طبق هفته‌های گذشته، صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونین وزارتخانه حضور داشت.

وی همچنین از برنامه بازدید وزیر بهداشت بعد از پایان جلسه شورای معاونین خبر داد و افزود: پس از پایان جلسه شورای معاونین وزیر بهداشت دو برنامه بازدید نیز داشت.

زارع‌نژاد در رابطه با اخباری مبنی بر اینکه شنیده می‌شود وزیر بهداشت صبح دوشنبه با حضور در وزارتخانه از سِمَت خود خداحافظی کرده است، تصریح کرد: آنچه مسلم است وزیر فعلاً در محل کار خود حضور داشته و نمونه آن نیز شرکت در جلسه شورای معاونین بوده است.