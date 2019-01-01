تحریم ها سبب کمبود داروهای ضد صرع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش نسبی طهرانی، در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران در ارتباط با چالش‌ها و مشکلات حوزه دارویی صرع، اظهار داشت: در حال حاضر کمبود دارو با توجه به تنوع دارویی این بیماران زیاد بوده و در واقع این افراد طیف وسیعی از داروها را مصرف می‌کنند که برخی از آنها دچار کمبود شده است.

مدیر عامل انجمن صرع ایران افزود: برخی از بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان هستند و باید داروهای جدید و خارجی که مشابه ایرانی ندارد استفاده کنند ولی متاسفانه تحریم‌ها سبب کمبود داروی آنها شده، همچنین برخی از کارخانه‌های دارویی کشور که محصولاتی با کیفیت خوب تولید می‌کردند، تهیه مواد اولیه آنها کاهش یافته و با مشکل مواجه‌اند.

وی بیان داشت: بخشی از بیمارانی که توانایی مالی داشته اند، داروهای خود را حتی برای یک سال ذخیره کرده اند، ولی آنهایی که توانایی مالی نداشته دچار مشکل شده اند و در مصرف دارو صرفه جویی کرده اند که این مسئله در سلامتی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.

مدیر عامل انجمن صرع ایران گفت: ما بارها به وزارت بهداشت اعلام کرده‌ایم که برای تهیه داروی ضد صرع فرصت نیست و باید این دارو حتما در اختیار افراد قرار گیرد چراکه اگر بیماران امروز و حتی سر ساعت دارو را مصرف نکنند دچار مشکل خواهند شد و تشنج در آنها ایجاد می‌شود و اگر این افراد مشاغل خاصی داشته باشند این مسئله حیات آنها را به خطر می‌اندازد.

نسبی طهرانی ادامه داد: البته از اولویت های وزارت بهداشت تامین داروی این بیماران است ولی متاسفانه تحریم‌ها در بخش دارویی کشور اثر گذاشته و در انتقال داروهای خارجی خریداری شده نیز با مشکل مواجه شده‌ایم. ضمن این که بخشی از این داروها تهیه شده و آنهایی که در گمرک بوده، مجوز ترخیص داده‌اند ولی با این وجود شرکت های دارویی راضی نیستند چرا که مواد اولیه آنها با تاخیر وارد شده و از طرفی در زمینة قیمت‌ها دچار مشکل هستند و معتقدند که باید افزایش قیمت دارو انجام شود چرا که مواد اولیه شان را گرانتر خریداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعات قانونی، حقوقی و اجتماعی بیماران صرع در پانزدهمین کنگرة صرع بررسی می‌شود و جدیدترین دستاورد ها و مسائل علمی در این زمینه با حضور اساتید برجسته مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.