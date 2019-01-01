افزایش ۱۰ درصد تولید فولاد خام کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ ​بررسی آمارهای منتشره وزارت صمت حاکی از تولید بیش از ۱۳ میلیون و ۱۰ هزار تن فولاد خام در دوره زمانی هفت ماهه (از آغاز امسال تا پایان مهر) و رشد ۹.۸ درصدی آن در مدت مشابه با­ پارسال است.

در مدت یاد شده ۱۱ میلیون و ۴۲۸ هزار تن محصولات فولادی، ۱۳۷ هزار و ۶۰۰ تن کاتد مس و ۲۱۱ هزار و ۷۰۰ تن شمش آلومینیوم تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۳.۸ درصد، ۷۶.۱ درصد و سه درصد رشد داشته است.

بر پایه این گزارش، از آغاز امسال تا پایان مهرماه تولید آلومینا با کاهش نیم درصدی در مقایسه با هفت ماهه پارسال به ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید. همچنین تولید سنگ آهن با رشد ۸.۸ درصدی به ۲۱ میلیون و ۱۱۶ هزار تن و کنسانتره زغالسنگ با رشد ۱۰.۸ درصدی به ۸۷۳ هزار و ۳۰۰ تن افزایش یافت.

کاهش ۳ درصدی تولید سیمان

بر پایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماهه امسال بیش از ۳۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تن سیمان در کشور تولید شد که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش داشته است. همچنین تولید کاشی در این مدت با رشد ۲.۳ درصدی در مقایسه با پارسال به ۲۱۰ میلیون و ۲۸ هزار متر مربع و تولید شیشه جام با افزایش ۶ دهم درصدی به ۵۷۰ هزار و ۷۰۰ تن رسید.

تولید ۲۶۵ هزار و ۷۰۰ تنی ظروف شیشه ای، ۲۶ هزار و ۵۰۰ تنی ظروف چینی و ۴۴ هزار و ۸۰۰ تنی چینی بهداشتی از جمله آمار قابل توجه هفت ماهه امسال بود که در مقایسه با هفت ماهه پارسال به ترتیب رشد ۱۴.۲ درصدی، رشد ۳.۳ درصدی و کاهش ۲۷.۲ درصدی داشته است.

بررسی عملکرد هفت ماهه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد زنجیره معدن و صنایع معدنی در این مدت پنج میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار انواع محصولات را صادر کرده که نسبت به پارسال ۶ درصد رشد داشته است.