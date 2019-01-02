اولین روز معاملاتی ۲۰۱۹ با سقوط قیمت نفت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با افزایش تولید نفت خام آمریکا و نگرانی از کند شدن اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی، با نشانه‌هایی از آب رفتن فعالیت‌های کارخانجات چین، قیمت نفت سقوط کرد.

تا ساعت ۹:۱۹ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ۶۵ سنت یا ۱.۲۱ درصد سقوط کرد و به ۵۳.۱۵ دلار رسید.

قیمت هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۴۶ سنت یا ۱.۰۱ درصد افت کرد و به ۴۴.۹۵ دلار رسید.

تاجران می‌گویند قیمت‌های نفت با رشد تولید آمریکا و پیش‌بینی عرضه مازاد و نگرانی از کند شدن اقتصادهای جهان، افت کرده‌اند.

نتیجه یک تحقیقات خصوصی نشان داد در ماه دسامبر، فعالیت کارخانجات چین در ماه دسامبر، برای اولین بار در ۱۹ ماه اخیر، کاهش یافته است که این اشاره، به شروع ضعیف سال ۲۰۱۹ توسط دومین اقتصاد برتر جهان، دارد.

قیمت نفت سال ۲۰۱۸ را با ضرر به پایان برد که این اتفاق از سال ۲۰۱۵ تا کنون بی‌سابقه بود. ربع چهارم سال ۲۰۱۸ خریداران از ترس اشباع شدن بازارها با عرضه مازاد و سیگنال‌های درهم و برهم دولت آمریکا در مورد تحریم‌های ایران، از بازارهای نفت فراری شدند و قیمت‌ها به شدت سقوط کرد.

برای سال ۲۰۱۸ میلادی، قیمت نفت خام آمریکا ۲۵ درصد و قیمت نفت برنت ۲۰ درصد سقوط کرد.

چشم‌انداز ۲۰۱۹ همچنان مبهم و نامشخص است؛ چراکه هنوز مشخص نیست که سرنوشت مناقشات تجاری چین-آمریکا، برگزیت و ناپایداری‌های سیاسی و درگیری‌های خاورمیانه به کجا ختم شود.

آخرین گزارشات از تولید نفت آمریکا حاکی از این است که تولید نفت این کشور در اواخر دسامبر، به ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است که این آمریکا را به بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان و جلوتر از روسیه و عربستان، تبدیل می‌کند.

همچنین شرکت مشاور جی‌بی‌سی انرژی اعلام کرد که تولید نفت خام آمریکا بین ۱.۱.۲۰۱۸ تا ۱.۱.۲۰۱۸ بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش داشته است.

نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار نفت نشان داد که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ کمتر از ۷۰ دلار خواهد بود.