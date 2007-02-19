به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول مشترک آمریکا، نیوزیلند و آلمان در سال 2005 است. کارگردانی آن را استفن تامس کی به عهده دارد و بازیگرانی چون باری واتسن، امیلی دشانل، اسکای مک کول، توری مو ست و اندرو گلاور در "بوگی من" به ایفای نقش پرداخته اند. وی سی دی این فیلم با زمان 82 دقیقه که در نسخه اصلی 89 دقیقه بوده، به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم درباره پسر کوچکی به نام تیم است. هیچکس حرف های تیم هشت ساله را باور نمی کند که می گوید "بوگی من" پدرش را کشته است. تا اینکه پانزده سال بعد ... از دیگر عوامل می توان به بابی بوکوفسکی مدیر فیلمبرداری و اریک کریپکه فیلمنامه نویس اشاره کرد. بودجه تولید فیلم 20 میلیون دلار بوده که در هفته اول اکران در آمریکای شمالی 19 میلیون دلار و در مجموع 46 میلیون دلار فروخته است. "بوگی من" در ژانر اجتماعی است و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

استفن تامس کی کارگردان جوان فیلم تا به حال در 16 فیلم بازی و 12 فیلم را کارگردانی کرده که عمده آنها تلویزیونی هستند. او سال 2000 نامزد دریافت زرشک طلایی برای نگارش یک فیلمنامه شده است.