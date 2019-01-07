به گزارش خبرنگار مهر، سیما رجبی شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه پوستر قرآن و عترت در مهدیشهر و در جمع خبرنگاران به تشریح برنامههای اولین هفته قرآن و عترت در سطح استان سمنان پرداخت و بیان کرد: ارسال بیش از یک هزار اثر با موضوع قرآن و عترت به اولین هفته قرآن و عترت در استان یکی از ویژگیهای برنامههای این هفته بود که باشکوه خاصی برای نخستین بار برگزار شد.
وی بابیان اینکه برپایی نمایشگاههای مختلف در شهرهای استان در زمره برنامههای این هفته بود، ابراز کرد: اولین هفته قرآن و عترت استان در ۱۶ رشته مختلف فرهنگی و هنری، هنرمندان و انجمنهای هنری برگزار شد که برنامههای آن مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درباره برنامههای آتی قرآن و عترت در استان نیز، توضیح داد: نمایشگاه قرآن و عترت در سه گالری مجتمع فرهنگی کومش از ۲۲ دی آغاز به روی علاقهمندان گشوده خواهد بود.
رجبی از برگزاری نمایشگاه پوستر قرآن و عترت در مهدیشهر نیز خبر داد و تأکید کرد: از بین ١٢١ پوستر ارسالی و با رای داوران، ۳۶ پوستر برگزیده و در نمایشگاه نمایش داده شد.
وی افزود: در بین برنامههای مختلف قرآن و عترت که در شهرستانهای استان سمنان برگزار میشود، میزبانی بخش پوستر اولین جشنواره قرآن و عترت استان بر عهده مهدیشهر خواهد بود که این رویداد بسیار مهم مورد استقبال مردم قرارگرفته است.
معاون ارشاد اسلامی سمنان، گفت: در ویژه مراسم اختتامیه اولین جشنواره قرآن و عترت استان در بخش پوستر از سه نفر از ارائه دهندگان برتر تجلیل می شود، این مراسم همچنین ۲۹ دیماه برگزار خواهد شد.
رجبی درباره دیگر برنامههای قرآن و عترت که به فراخور برگزاریشان در زمان و مکان های مختلف استان برگزار می شوند، تاکید کرد: هنرهای تجسمی، تعزیه و فیلم کوتاه، خوشنویسی، تئاتر خیابانی، پوستر، نقاشی، عکس، سرود، تواشیح و ابتهال و داستان کوتاه در زمره برنامههای عترت و قرآن است.
وی در خاتمه ضمن تقدیر از برگزار کنندگان و هنرمندان حاضر در این رویداد فرهنگی، ارتباط عمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و هنر را ویژگی نمایشگاههای قرآن و عترت دانست.
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