گردشگری گلستان نیازمند تقویت است/لزوم احداث مرکز غربالگری سرطان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: حدود دو دهه از استان شدن گلستان می گذرد اما همچنان در ادبیات مسئولان ارشد استان می توان عباراتی مثل گپ تاریخی یا عقب ماندگی در توسعه را شنید.
البته مردم استان هم این موضوع را در زندگی خود لمس کرده اند و حتی آمارهای کشوری در بخش های مختلف توسعه هم نشانگر رتبه های پایین جدول در مواردی مانند سرانه درآمد یا تخصیص اعتبارات است.
کارشناسان معتقدند توسعه گلستان در گرو حمایتهای مادی و معنوی دولت از بسیاری از پروژههای کوچک و متوسطی است که طی سال های گذشته وعده داده شده؛ در حالی که مدیران کلید حل مشکل را در اجرای پروژههای بزرگ با بهرهوری کم جستجو میکنند.
یک کارشناس ارشد گردشگری با تأکید بر اینکه گلستان بیش از هرچیز به برنامهریزی مناسب نیاز دارد، به خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر رئیس جمهور و هیئت دولت بهترین فرصت برای مطالبهگری است و نخستین اولویت مطالبات در حوزه گردشگری باید توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد.
مهدی سقایی با بیان اینکه مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژههای بزرگ با بهرهوری کم هستند، افزود: نباید از دولت انتظار اجرای پروژههای بزرگ در حوزه گردشگری استان داشته باشیم چراکه پاسخگوی نیازها نیست بلکه باید از دولت بخواهیم براساس واقعیتهای موجود، مزایا و چارچوبهایی را فراهم کند تا گردشگری گلستان رونق یابد.
وی ادامه داد: یکی از نیازهای اصلی در بخش گردشگری استان داشتن قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری منطقهای است تا بتواند با درنظر گرفتن شرایط موجود و قابلیتها، توسعه خاص در حوزه گردشگری را رقم بزند.
این کارشناس حوزه گردشگری اضافه کرد: از نظر بنده واقعیتهای موجود گلستان در این حوزه فراتر از آشوراده و موزه روستایی قرق است؛ باید تلاش کنیم با اعتبار و هزینه کمتر سایر جاذبههای گردشگری استان که با حداقل امکانات در حال جذب گردشگر هستند، را تقویت کنیم.
یک کارشناس حوزه اقتصادی هم معتقد است گلستان بیش از هرچیز به اجرای چند طرح بزرگ در حوزه صنعت، اقتصاد و گردشگری نیاز دارد تا متحول شود.
حمایتهای معنوی دولت از پروژههای بزرگ گلستان افزایش یابد
علیرضا عبداللهی به خبرنگار مهر گفت: گلستان هماکنون به اجرای پروژههای بزرگ همچون پتروشیمی نیاز دارد تا هم اقتصاد آن متحول شود و هم ۹۰ هزار خانوار (چراکه معتقدم هر سهامدار پتروشیمی یک خانوار گلستانی است) استان از یأس و ناامیدی نجات یابند.
نباید از دولت انتظار اجرای پروژههای بزرگ در حوزه گردشگری استان داشته باشیم چراکه پاسخگوی نیازها نیستوی تصریح کرد: گلستان در بعضی از بخشها خیلی نیاز به حمایتهای مالی و تسهیلاتی دولت ندارد بلکه نیاز دارد حمایتهای معنوی دولت و بانکها در حوزه صنعت، کشاورزی و اقتصاد افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چند پروژه بزرگ گلستان در حوزه گردشگری برزمین مانده، بیان کرد: اگر از برخی سختگیریهای متعارف کاسته شود و بانکها تسهیلات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند و دولت حمایتهای معنوی خود را افزایش دهد استان متحول میشود.
وی با یادآوری اینکه کسب و کارهای کوچک حول صنایع بزرگ و محوری بهطور اقماری کار میکنند و توسعه مییابند، متذکر شد: اگر صنایع بزرگ در استان شکل نگیرد نمیتوانیم به افزایش تولید و صادرات توسط صنایع خرد امید داشته باشیم.
عبداللهی یادآور شد: اقتصاد گلستان فارغ از اقتصاد کشور نیست و سیاستهای کلان اقتصادی روی کسب و کارهای موازی ارزی و دلالی در استان هم تاثیر میگذارد؛ در این شرایط کسب و کارهای کوچک و متوسط استان هم نیازمند حمایتهای دولت هستند.
دولت آموزش دهد خلاقیتها شکوفا میشود
یک کارشناس حوزه کسب و کار معتقد است در سفر رئیس جمهور به گلستان مطالبه اصلی گلستان باید توسعه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد باشد تا با آموزش، خلاقیتها شکوفا شود.
سیدعلی حسینی به خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی صحبت از بهسامان نبودن اوضاع کسب و کار در گلستان بهمیان میآید باید از کلیگویی اجتناب کنیم و ابتدا صورت مسئله را بهدرستی درک کرده و میزان اثرگذاری هریک از مولفهها (انتظارات از دولت، مسائل اقتصادی، توانمندیهای فردی، محیط و ...) بشناسیم تا بتوانیم برای آن پاسخ مناسبی پیدا کنیم.
وی با یادآوری اینکه وقتی صحبت از کسب و کار میکنیم تمام مولفههای اقتصاد کلان بر اقتصاد استان تاثیر میگذارد، متذکر شد: ورود و دخالت مستقیم دولت در این حوزه راهگشا نیست بلکه مردم باید تلاش کرده و مسیر را طی کنند تا بتوانند به شرایط عالی برسند.
این کارشناس حوزه کسب و کار ادامه داد: مهمترین مطالبه و انتظار از دولت برای توسعه گلستان را باید در بسترسازی، فرهنگسازی و کار آموزشی جستجو کنیم چراکه اگر پارکهای مختلف علم و فناوری گلستان افزایش یابد و مراکز رشد در همه شهرهای استان فعال شود، خلاقیتها شکوفا میشود.
مهمترین مطالبه و انتظار از دولت برای توسعه گلستان را باید در بسترسازی، فرهنگسازی و کار آموزشی جستجو کنیموی اضافه کرد: تاکنون با شرایط موجود، امکانات کم و مشکلات زیاد در پارک علم و فناوری و مراکز رشد گلستان اتفاقات خوبی رقم خورده است و شاید بتوان گفت مهمترین مطالبه عمومی در حوزه کسب و کار استان این است اگر دولت نمیتواند تسهیلات برای کسب و کار ارائه دهد بر روی آموزش و فراهمسازی بستر متمرکز شود تا نخبگان استان توسعه را رقم زنند.
حسینی تصریح کرد: سالهاست پنبه گلستان به فراموشی سپرده شده، پتروشیمی در آن بلاتکلیف است و در اجرای راهآهن هم ابهام وجود دارد؛ در این شرایط خیلی نمیتوان به توسعه گلستان امید داشت و چشم امید ما به حمایتهای مادی و معنوی دولت است.
وی نیاز اصلی استان را در حمایتها معنوی دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید برای بهبود فضای کسب و کار در استان، آموزش داده و بروکراسیهای اداری را کاهش دهد چراکه با تغییر و اصلاح ساختار و حذف بروکراسیها در کنار توجه به آموزش، خلاقیتها بر پایه پتانسیلهای موجود استان شکوفا میشود و میتوان به توسعه و پیشرفت استان امید داشت.
۲۴۰۰ تخت بیمارستانی کمبود داریم
حوزه سلامت هم یکی از بخش هایی که گلستاندر آن از ضعف ساختاری و فنی رنج می برد و بهزعم کارشناسان در حوزه بهداشت و درمان، نیازمند حمایتهای مادی دولت هستیم.
یک کارشناس حوزه بهداشت و درمان به خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار بیماران قلبی و سرطانی استان بهویژه در شرق گلستان بالاست و هماکنون از داشتن مراکز تخصصی در استان محروم هستیم.
ایمان یوسفی افزود: شرق استان قطب سرطان در کشور است اما یک مرکز غربالگری سرطان و متخصص و فوق تخصص سرطان به ویژه در شهرهای بزرگتر مانند گنبد و کلاله نداریم.
وی با یادآوری اینکه تنها مرکز شیمی درمانی سرپایی شرق استان در بیمارستان پیامبر اعظم گنبد هم مدتها تعطیل است، گفت: هماکنون تنها یک دستگاه شتاب دهنده خطی در بیمارستان پنج آذر گرگان برای اشعه درمانی بیماران سرطانی استان وجود دارد که آن هم بیشتر مواقع خراب است.
وی بیان کرد: بیماریهای قلبی و عروقی عامل اصلی مرگ و میر در گلستان است اما فقط یک بیمارستان تخصصی قلب آن هم در غرب استان (کردکوی) فعال است و مرکز قلب سلیم در بیمارستان صیاد مدتها تعطیل بود و هماکنون فقط در شیفت روز خدمات ارائه میکند.
به گفته یوسفی اگر قرار باشد از مطالبات تخصصی در حوزه بهداشت و درمان استان چشمپوشی کنیم گلستان با کمبود دو هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی مواجه است و در سالهای گذشته مجوز افزایش هزار و ۸۰۰ تخت (بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی گرگان و ۸۰۰ تختخوابی گنبد) از وزارت بهداشت دریافت شده اما به بهانه نبود اعتبار و بودجه اجرا نشده است.
وی نبود اعتبار را بهانه دانست و خاطرنشان کرد: هماکنون مطالبه اصلی گلستان در حوزه بهداشت و درمان جبران کسری تخت بیمارستانی و اجرای شهرک سلامت در گرگان است.
حجم عظیم مطالبات در حوزههای مختلف کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، بهداشت و درمان، فرهنگی و ... نشان میدهد گلستان برای قرار گرفتن در مسیر توسعه راه بسیار درازی در پیش دارد و گلستانیها برای تحقق این مهم به حمایتهای مادی و معنوی دولت چشم دوختهاند.
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