  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

آرامکوی سعودی۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت می‌فروشد

آرامکوی سعودی۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت می‌فروشد

وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد آرامکوی سعودی حدود ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت صادر خواهد کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز یکشنبه، وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که آرامکوی سعودی حدود ۱۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت صادر خواهد کرد.

 خالد الفالح که در کنفرانسی در ابوظبی سخنرانی می‌کرد، مشخص نکرد که این اوراق قرار است مخصوص چه ارزی صادر شوند، اما او هفته گذشته در رویدادی در ریاض گفته بود که این اوراق مشارکت که آغازکننده فعالیت آرامکو در بازار اوراق جهان است، احتمالا به دلار آمریکا خواهد بود.

 او هفته گذشته همچنین گفته بود که غول نفتی سعودی، اوراق بهادار خود را در ربع دوم امسال منتشر خواهد کرد.

کد مطلب 4511793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها