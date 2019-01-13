هشدار اداره کل مدیریت بحران خوزستان نسبت به وضعیت جوی

به گزارشخبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده با اعلام آماده باش به تمامی دستگاه های اجرای، مدیران سطح استان، فرمانداران و واحدهای تابعه آنها اظهار کرد: طی اواخر امروز یکشنبه ۲۳دی۹۷ تا اواخر فردا دوشنبه ۲۴دی۹۷ تقویت ریزش های جوی را به صورت بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق بعضا همراه با تگرگ به ویژه در ارتفاعات را شاهد هستیم.

وی افزود: با توجه به اخطاریه های هواشناسی استان بیشترین حجم بارش ها در مناطق شمالی، شمال شرق، شرقی پیش بینی می شود که سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی و وزش باد قابل ملاحظه و تندباد لحظه ای و مواج بودن خلیج فارس و بارش برف در ارتفاعات در مدت مذکور را به دنبال دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استان با تاکید بر آماده‌ باش کامل واحدهای تابعه سطح استان، نسبت به اطلاع رسانی لازم و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی گفت: توصیه می شود شهروندان در این مدت هشدارها را جدی گرفته و توصیه های ایمنی هنگام تردد در جاده ها به ویژه جاده های کوهستانی مانند همراه داشتن زنجیر چرخ، مه شکن وسایل گرمایشی را مد نظر قرار دهند.

حاجی زاده بر اطلاع رسانی به افراد ساکن در مناطق با احتمال سیلاب، صاعقه، تندباد و ریزش برف تاکید کرد وادامه داد: از هر گونه تردد، توقف، برپایی کمپ یا چادر، چرا و تعلیف احشام در حاشیه رودخانه ها، مسیل ها، سواحل دریا، بندهای خاکی، کانال ها، دره ها و مناطق پر خطر خودداری شود.